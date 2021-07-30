نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي يؤكد أن المصارف الأوروبية «متينة»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 يوليو 2021, 03:38 مساء
مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت بغرب ألمانيا, 23 يناير 2020, (أ ف ب)

قال مسؤول رفيع المستوى في البنك المركزي الأوروبي، الجمعة، إن المصارف الأوروبية «متينة» استنادًا إلى نتائج اختبارات الصمود في وجه الأزمات أجريت أخيرًا.

وستنشر الهيئة المصرفية الأوروبية، التي حددت هذه الاختبارات، والبنك المركزي الأوروبي الذي أجراها، بعد ظهر الجمعة، نتائج النسخة الخامسة من هذه الاختبارات التي تهدف إلى تقويم متانة القطاع المالي، وفق وكالة (فرانس برس).

وتأخرت هذه الاختبارات سنة بسبب جائحة (كوفيد-19)، التي بدأت العام الماضي.

وقالت الهيئة الناظمة للمصارف الكبرى في منطقة اليورو، إن هذه المصارف «متينة» و«نجحت عمومًا في الاختبار بشكل جيد»، على ما قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، في مقابلة مع صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية.

وأوضح أن «السيناريو هذه المرة جاء أصعب مما كان عليه، في الاختبار السابق في 2018 فيما واجهت المصارف أيضًا سنة صعبة في 2020».

وهذه المرة، ركزت الهيئة الناظمة على 50 مصرفًا كبيرًا في الاتحاد الأوروبي، بينها 38 في منطقة اليورو، ما يغطي حوالي 70% من الأصول المصرفية في أوروبا.

وأضاف البنك المركزي الأوروبي، 51 مؤسسة مصرفية أخرى وستشكل النتائج أساسًا لضبط الاحتياجات على صعيد رأس المال والسيولة في المصارفة الخاضعة لإشرافه.

وشدَّد المسؤول على أن النتائج جيدة عموما «لكن ينبغي إجراء متابعة وثيقة للمصارف، التي أتت نتائجها دون المعدل الوسطي».

وأضاف أن «التهديد الأكبر للمصارف» أي ارتفاع عمليات الإفلاس والتخلف عن التسديد، «لم يتبلور حتى الآن رغم المخاوف التي نشأت في بداية الجائحة».

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