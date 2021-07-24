تونس: وزارة المالية تسدد ديونا خارجية بقيمة 506 ملايين دولار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 يوليو 2021, 04:02 مساء
شعار وزارة المالية التونسية. (الإنترنت)

سددت الحكومة التونسية دفعة من ديونها الخارجية بقيمة 506 ملايين دولار، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية التونسية، وهي أكبر دفعة هذا العام، لتبدد الشكوك بشأن احتمالية التخلف عن السداد، بحسب وكالة «رويترز».

وبحسب تقديرات وزارة المالية التونسية، فإن هناك ديونًا بقيمة 5.8 مليار دولار مستحقة هذا العام على البلاد، منها 500 مليون دولار في يوليو و500 مليون دولار أخرى في أغسطس. ونقلت الوكالة عن مسؤولين تونسيين أن بلادهم ستواصل سداد ديونها الخارجية.

وبدأت تونس، التي شهدت زيادة في أعباء ديونها وتقلص اقتصادها 8.8% في 2020، إلى جانب عجز مالي بلغ 11.4% العام الماضي، محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة مساعدات مالية.

وتواجه تونس أزمة اقتصادية واجتماعية تفاقمت بسبب آثار أزمة «كوفيد-19» في ظل انتشار الفيروس بسرعة كبيرة في البلاد. 

وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، في مايو، إن التخلف عن سداد الديون السيادية في تونس، على الرغم من أنه مستبعد إلى حد كبير في الاثني عشر شهرًا المقبلة، قد يكلف البنوك في البلاد ما يصل إلى 7.9 مليار دولار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماذا قالت الممثلة الليبية خولة سليمان عن تجربتها في «ترند»؟
فيديو
أولمبياد طوكيو: التونسي الجندوبي يصل إلى نهائي تايكواندو
رياضة عالمية
صنع الله يكشف قصة ادعاء «سيدة عربية» تمثيل مؤسسة النفط في منتدى دولي
ليبيا
مساعد وزير الخارجية الأميركي: محادثات إخراج القوات الأجنبية من ليبيا تسير في ...
ليبيا
انتهاء مواجهة الأهلي طرابلس والخمس في الدوري الممتاز (فيديو)
رياضة محلية
«كورونا» يخطف «الطفل الكبير» يوسف الشريف أحد أبرز أدباء ليبيا وكتّابها
ليبيا
مجموعة «إن.إس.أو» الإسرائيلية تجد نفسها في عين العاصفة
دولى
وكالة «EMA» توافق على استخدام لقاح «موديرنا» لمن تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما
دولى
«الوطنية للنفط»: لا علاقة من أي نوع تربط هند القاسمي بالمؤسسة
ليبيا
السرعة المفرطة «تحشر» سيارة على جسر في طرابلس
ليبيا
«القلب» للبنت المتزوجة.. ما نصيبك من الأضحية في عادات التبو بالجنوب الليبي؟
ليبيا
العبدلي يتوقع إلغاء طرح الأحمال نهائيا في 2022 حال عدم حدوث أي طارئ
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور مسربة لـ«كيا تيلورايد» 2023