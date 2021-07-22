«نستله» تغير اسم أحد منتجاتها في تشيلي بسبب «العنصرية»

شعار نستله، (أرشيفية: ا ف ب)

تعتزم «نستله» تغيير اسم بسكويتها الشهير «نيغريتا»، الذي يباع في تشيلي منذ أكثر من 60 سنة، وذلك تماشيا مع «ثقافة الاحترام وعدم التمييز» التي تسعى إلى الترويج لها، بحسب ما أعلنت المجموعة العملاقة في الصناعة الغذائية.

وقرّرت «نستله» تغيير اسم «نيغريتا» لمعناه العنصري بالإسبانية وهو «عبدة سوداء صغيرة»، ليصبح «تشوكيتا»، وفق بيان نقلته وكالة «فرانس برس».

وراعت الشركة في تقييمها هذا «حساسيات المجموعات الاجتماعية المختلفة في كلّ البلدان التي لها فروع فيها وخلصت إلى أن علامة نيغريتا التي أبصرت النور قبل أكثر من 60 سنة في سياق مختلف تماما ينبغي أن تُستبدل».

وفي السنوات الأولى من تسويق هذه المنتجات على الصعيد المحلي، كانت تظهر امرأة سوداء الوجه على غلافها، وقد أثار تغيير اسم الماركة ضجّة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا على «تويتر» حيث بات وسم «نستله» من الكلمات الأكثر تداولا، واعتبر البعض أن هذا القرار يدلّ على «نهاية حقبة»، في حين رأي فيه آخرون «أدلجة» استغلالية.