الكرملين: بوتين وميركل راضيان عن قرب اكتمال مشروع «نورد ستريم 2»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 يوليو 2021, 09:27 مساء
مبنى الكرملين مقر الرئاسة الروسية. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعربا خلال مداخلة هاتفية بينهما عن رضاهما عن قرب اكتمال مشروع خط أنابيب «نورد ستريم 2» المثير للجدل.

وأضاف الكرملين في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» اليوم الأربعاء بعد انتهاء المحادثة، إن الزعيمين راضيان عن «اقتراب مشروع نورد ستريم 2 من الاكتمال».

والأسبوع الماضي، قالت ميركل إن أوكرانيا ستحافظ على دورها كممر لنقل الغاز إلى أوروبا بعد استكمال المشروع الذي يصل ألمانيا بروسيا دون العبور بأوكرانيا.

وأوضحت ميركل أثناء استقبالها الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي: «بالنسبة لنا، كانت أوكرانيا وستبقى دولة عبور حتى مع استكمال المشروع»، وأن برلين ستبذل كل ما بوسعها لضمان دوام هذا المورد المهم لكييف.

قبل ذلك، وفي أبريل الماضي، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن خط الأنابيب سيكتمل خلال العام الجاري، رغم ضغط رافض من واشنطن.

وفي فبراير، أعلنت الشركة المصنعة لخط «نورد ستريم 2» أن أعمال بناء الأنابيب بين روسيا وألمانيا استؤنفت فعليا في المياه الدنماركية بعد مرحلة تحضيرية استمرت نحو أسبوعين.

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