البورصات العربية في أسبوع: البورصة المصرية الأعلى صعودا وسوق دمشق الأكثر انخفاضا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 يوليو 2021, 02:03 مساء
اللون الأخضر يكسو مؤشرات البورصة المصرية في جلسة سابقة. (أرشيفية: الإنترنت)

سجل مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية انخفاضا بنحو 31% بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 15 يوليو 2021، مقارنة بالأسبوع المنتهي في 8 يوليو 2021، ليصل إلى مستوى 467.57 نقطة، بما يعكس حالة التباين المسجلة في مؤشرات أداء البورصات العربية المتضمنة المؤشر المركب للصندوق.

وأظهرت النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية، حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منها، أن سبع بورصات عربية حققت ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، حيث تصدرت البورصة المصرية حركة الارتفاعات المحققة، مع صعود مؤشرها بنسبة 3.7%.

كما ارتفعت بورصة فلسطين بنحو 2.19%. وكذلك شهدت بورصتا أبوظبي وعمان ارتفاعا بنسبة 1.52 و1.74% على التوالي، وسجلت بورصات كل من الكويت وتونس والبحرين زيادة بنسب تقل عن 1%. في المقابل انخفضت مؤشرات أداء سبع بورصات عربية خلال الأسبوع نفسه، وكانت سوق دمشق للأوراق المالية أكثرها انخفاضا، مع تراجع مؤشرها بنسبة 1.41%، تلتها بورصات كل من مسقط ودبي وقطر بنسب تراوحت بين 1.1 و1.35%.

النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية. (صندوق النقد العربي)
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