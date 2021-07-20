استقرار أسعار النفط وسط مخاوف بشأن ارتفاع إصابات «كورونا»

لقطة من موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019. (ا ف ب)

استقرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد أن انخفضت نحو 7% في الجلسة السابقة في ظل مخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بكوفيد-19، التي تأتي في الوقت الذي توصل فيه منتجون إلى اتفاق جديد بشأن الإمدادات.

وصعد خام «برنت» بنسبة 1% إلى 69.32 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:51 بتوقيت غرينتش. وارتفع الخام الأميركي بنسبة 1.3% إلى 67.28 دولار للبرميل، وفق وكالة «رويترز».

وأفاد محللون بأن عمليات البيع، التي دفعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في شهرين، كانت مدفوعة بمخاوف من تفشي السلالة دلتا من فيروس كورونا، فيما تراجعت الأسهم وارتفعت السندات. وقال محللون لدى مؤسسة «آي إن جي إيكونوميكس» في مذكرة: «ارتفاع الإصابات بالسلالة دلتا من فيروس كورونا في بعض دول آسيا وأوروبا واحتمال فرض قيود على السفر زاد ضبابية الطلب على النفط الخام إلى حد ما». وأضافوا: «لكن السوق الحاضرة للنفط الخام تشهد حالة شح على مدى الأشهر الأخيرة، فيما من المرجح أن يظل التعافي الاقتصادي الجاري داعما للطلب على النفط خلال النصف الثاني من العام».

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وقال مسؤولون أميركيون، يوم الجمعة، إن السلالة المتحورة دلتا، وهي أشد عدوى بشكل كبير عن السلالات السابقة، أصبحت المهيمنة على العالم حاليا. وجرى رصد السلالة في أكثر من 100 دولة في أنحاء العالم وتقوض حملات التلقيح غير المنتظمة في العديد من الأماكن المعركة ضد الفيروس، مما يثير احتمال فرض المزيد من إجراءات العزل العام التي أضرت بالطلب على المنتجات النفطية. لكن محللين يقولون إن ثمة مؤشرات مرتفعة التواتر تظهر أن حجوزات المطاعم في نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم للخام، عند مستويات ما قبل كوفيد، بينما رحلات الطيران المحلية عند أعلى مستوياتها منذ بداية الجائحة.

وتضرر النفط أيضا بعد أن توصلت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، إلى تسوية، يوم الأحد، لزيادة الإنتاج. ويزيح اتفاق «أوبك+» المزيد من القيود المفروضة على الإمدادات، والتي كانت تدعم السوق لمدة عام. وتبقي «أوبك+» نحو 5.8 مليون برميل يوميا من الخام خارج السوق، وهو رقم سينخفض إلى مليوني برميل يوميا بحلول نهاية العام 2021.