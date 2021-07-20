الوكالة الدولية للطاقة: الانبعاثات الكربونية نحو تسجيل مستويات قياسية في 2023

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 يوليو 2021, 08:35 صباحا
مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية (أرشيفية: رويترز)

حذرت الوكالة الدولية للطاقة، الثلاثاء، من أن الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون يفترض أن تبلغ مستوى قياسيا العام 2023، وأن تستمر في الارتفاع بعده، نظرا إلى الحصة الضئيلة المخصصة للطاقات النظيفة في خطط الإنعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد كوفيد.

وقالت الوكالة، في تحليل لهذه الخطط، إن الدول أنفقت مبالغ غير مسبوقة لمواجهة الوباء، لكنها خصصت بالكاد 2% من الأموال للانتقال إلى الطاقات النظيفة، وفق وكالة «فرانس برس».

في هذه المرحلة، ذهب القسم الأكبر من التدابير المالية المعلنة، البالغة قيمتها 16 ألف مليار دولار، إلى النفقات الصحية والدعم العاجل للشركات والأسر. وخصصت حوالى 2300 مليار دولار للإنعاش الاقتصادي، بينها 380 مليار مرتبطة بمشاريع مستدامة في مجال الطاقة. وأشارت الوكالة إلى أنه «نظرا إلى التوقعات الحالية للنفقات العامة، تتجه انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى بلوغ مستويات قياسية العام 2023 والاستمرار في الارتفاع في السنوات التالية».

وأوضح مدير الوكالة فاتح بيرول أن «منذ بدء أزمة كوفيد-19، أشارت حكومات كثيرة إلى مدى أهمية البناء بشكل أفضل من أجل مستقبل صحي أكثر، لكن ينبغي على كثر أن يحولوا الأقوال إلى أفعال».
 

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