الأسد: الأموال السورية المجمدة في البنوك اللبنانية أكبر عائق أمام الاستثمار

الرئيس السوري بشار الأسد خلال مشاركته في لقاء نظمته وزارة الأوقاف في دمشق. 7 ديسمبر 2020. (أ ف ب)

قال الرئيس السوري بشار الأسد، السبت، إن العائق الأكبر أمام الاستثمار في البلاد يتمثل في الأموال السورية المجمدة في البنوك اللبنانية المتعثرة.

وفي كلمة ألقاها بعد أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسة رابعة، قال الأسد إن بعض التقديرات تشير إلى أن ما بين 40 مليار دولار و60 مليارا من الأموال السورية مجمدة في لبنان. وأضاف: «كلا الرقمين كافٍ لإحباط اقتصاد بحجم اقتصادنا»، وفق «رويترز».

انهيار اقتصادي

ويعاني لبنان انهيارا اقتصاديا عميقا يهدد استقراره. ومنعت البنوك اللبنانية المودعين من سحب أموالهم وأوقفت التحويلات إلى الخارج منذ بداية الأزمة في البلاد أواخر العام 2019.

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وتتحايل شركات سورية كثيرة منذ فترة طويلة على العقوبات الغربية باستخدام النظام المصرفي اللبناني لدفع ثمن البضائع التي كان يتم استيرادها بعد ذلك إلى سورية عن طريق البر.

وأوضح الأسد أن سورية ستواصل العمل من أجل التغلب على الصعوبات الناجمة عن العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ اندلاع الصراع في البلاد. وقال الأسد: «الحصار لم يتمكن من منعنا من تأمين المواد الأساسية لكنه خلق اختناقا».

العقوبات الغربية

وأردف قائلًا: «سنستمر بالعمل عليه من دون أن نعلن ما الأساليب التي استخدمناها سابقا ولا ما سنستخدم لاحقا». وتقول السلطات السورية إن العقوبات الغربية هي السبب في المعاناة الواسعة النطاق بما في ذلك ارتفاع الأسعار وكفاح الناس من أجل توفير الغذاء والإمدادات الأساسية.

وفاز الأسد بفترة رئاسية رابعة في انتخابات مايو، وحصل على ما يربو على 95% من الأصوات. ويقول المعارضون والغرب إن الانتخابات اتسمت بالتزوير، لكن الحكومة قالت إنها أظهرت أن البلاد تعمل بشكل طبيعي على الرغم من الحرب الطويلة.

وبعدما استعاد الأسد السيطرة على نحو 70% من البلاد، لا يزال الاقتصاد المتعثر يمثل تحديه الأكبر.