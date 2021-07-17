عمدة البندقية: نستورد 70% من الأسماك ولدينا 8 آلاف كيلو متر من السواحل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 يوليو 2021, 02:44 مساء
جانب من ساحل مدينة البندقية الإيطالية. (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس بلدية مدينة البندقية الإيطالية لويجي برونيارو إن بلاده لديها 8 آلاف كيلومتر من السواحل ورغم ذلك تستورد 70 % من الأسماك، «ولقد فزنا ببطولة أوروبا، لكن لدينا أقدم الملاعب على الإطلاق».

ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن برونيارو حديثه إلى جريدة «لا ريبوبليكا»، الخميس الماضي، قوله «قبل ست سنوات، عندما انتُخبت عمدة لمدينة البندقية، وجدتها مدينة تجثو على ركبتيها عليها ديون بـ800 مليون يورو، ثم قمت بتقليصها بمقدار 80 مليونًا، لكنني اكتشفت أن إيطاليا بأكملها غارقة في الديون»، حسب ما نقلت وكالة «آكي» الإيطالية.

وأشار العمدة إلى أن «هناك 40 % من الذين مروا بخيبات أمل كثيرة، بمنح ثقتهم لبرلسكوني أولاً، ثم رينزي، ثم غريللو»، معربا عن أمله «بإمكانية الحصول على قبول 20% من الناخبين». وأكد أن «مع دراغي كل شيء تغيّر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا تلتقي مصر على كأس أفريقيا لكرة القدم المصغرة
رياضة محلية
قرار بفتح المحال التجارية خلال أوقات الصلاة في السعودية
عربى
الاتحاد يحسم دربي العاصمة ويعزز صدارته
رياضة محلية
عقيلة يوضح أسباب رفض مشروع الميزانية (فيديو)
ليبيا
الغويل في حوار مع «الوسط»: توحيد المصرف المركزي يعيد إلى الدينار الليبي عافيته
ليبيا
«الوكالة الأوروبية»: عدد الإصابات بكوفيد سيرتفع خمس مرات بحلول 1 أغسطس
دولى
السماح لوزارة الموارد المائية بالتعاقد لتنفيذ محطات تحلية في طرابلس وبنغازي ...
ليبيا
ارتفاع الوفيات بجرعات زائدة خلال الوباء
طب وصحة
روح شكسبير تطل مجددا
ثقافة وفن
جريدة «الوسط»: الدبيبة إلى نيويورك وفي يده ملف «المعوقات»
ليبيا
أبرز ما جاء في كلمة الدبيبة أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا
ليبيا
المندوبة الأميركية: الحل السياسي في ليبيا يتطلب إجراء الانتخابات في ديسمبر
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مفاجأة حول لقاح الإنفلونزا تتعلق بفيروس كورونا