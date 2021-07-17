عمدة البندقية: نستورد 70% من الأسماك ولدينا 8 آلاف كيلو متر من السواحل

جانب من ساحل مدينة البندقية الإيطالية. (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس بلدية مدينة البندقية الإيطالية لويجي برونيارو إن بلاده لديها 8 آلاف كيلومتر من السواحل ورغم ذلك تستورد 70 % من الأسماك، «ولقد فزنا ببطولة أوروبا، لكن لدينا أقدم الملاعب على الإطلاق».

ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن برونيارو حديثه إلى جريدة «لا ريبوبليكا»، الخميس الماضي، قوله «قبل ست سنوات، عندما انتُخبت عمدة لمدينة البندقية، وجدتها مدينة تجثو على ركبتيها عليها ديون بـ800 مليون يورو، ثم قمت بتقليصها بمقدار 80 مليونًا، لكنني اكتشفت أن إيطاليا بأكملها غارقة في الديون»، حسب ما نقلت وكالة «آكي» الإيطالية.

وأشار العمدة إلى أن «هناك 40 % من الذين مروا بخيبات أمل كثيرة، بمنح ثقتهم لبرلسكوني أولاً، ثم رينزي، ثم غريللو»، معربا عن أمله «بإمكانية الحصول على قبول 20% من الناخبين». وأكد أن «مع دراغي كل شيء تغيّر».