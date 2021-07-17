معارض تركي يلجأ إلى القضاء الفرنسي لطلب تعويضات بقيمة 57 مليار يورو

رجل الأعمال التركي جيم أوزان عند توقيفه من قبل الشرطة المالية في إسطنبول، 13 ديسمبر 2004 (فرانس برس)

أعلن محامو الأخوين جيم وهاكان أوزان اللذين كانا يقودان إمبراطورية اقتصادية في تركيا قبل ملاحقتهما، أن موكلَيهم سيلجآن إلى القضاء الفرنسي للحصول على تعويضات بقيمة 57.3 مليار يورو.

وسيقيم جيم أوزان المعارض لأنقرة المثير للجدل وشقيقه هاكان الذي قاد معه إمبراطورية عائلتهما في تركيا، دعوى قضائية أمام محكمة باريس على الصندوق التركي للتأمين على ودائع الادّخار (تي إم إس إف) وشركات: موتورولا وفودافون وبلاكروك، ونحو خمسين جهة اقتصادية فاعلة أخرى، وفق وكالة «فرانس برس».

سبب مصادرة تركيا لشركات عائلة أوزان الأكثر نفوذًا

وكان الصندوق التركي «تي إم إس إف» صادر في إجراء احترازي، كل شركات عائلة أوزان التي كانت من أكثر العائلات نفوذًا في تركيا واتُهمت في 2003 بعملية احتيال واسعة عبر بنك «إعمار» الذي تملكه.

ويقول الأخوان أوزان في التوكيل إن الصندوق التركي للتأمين على ودائع الادخار قام بعد ذلك «باختلاس (...) وحشي وواسع (...) يتجاوز بشكل واضح الصلاحيات التي مُنحت له بالقانون، معتبرين أن الذين استحوذوا على هذه الأصول أصبحوا مذنبين «بتواطؤ احتيالي».

ويستهدف الإجراء خصوصًا شركة موتورولا لأجهزة الاتصال التي كانت تسعى في ذلك الوقت إلى استرداد دين بموجب حكم أميركي منحها مبالغ كبيرة في قضية اختلاس مليارات اليوروهات استدانتها شركة تلسيم التي يملكها الأخوان أوزان.

ويقدر رجلا الأعمال التركيان اللذان يديران مصالح أسرتهما بكاملها، قيمة الضرر الذي لحق بهما بـ68 مليار دولار (57,3 مليار يورو)، أي القيمة السوقية حتى الآن للأصول والنشاطات المعنية وكذلك الأرباح الموزعة الحاضرة والمستقبلية.

وهما يؤكدان أن القضاء التركي توصل بشكل قاطع إلى الغياب الكامل لتورط الشركات في قضية الاحتيال، ما يعزز عدم قانونية عمليات المصادرة. ولا يتوقع أن تؤدي الإجراءات الحالية إلى محاكمة قبل 2022.

ولم يعلّق الصندوق التركي ولا المجموعتان التركيتان دوغان وسابانجي المستهدفتان أيضا على الفور.

تأثير برلسكوني التركي على مجتمع المال

وفي تسعينيات القرن الماضي ومطلع الألفية الثالثة، كان الأخوان أوزان ووالدهما كمال يديرون تكتلا ضخما يشمل قطاعات عدة من الاتصالات إلى المصارف والطاقة والإعلام وكرة القدم؛ لكن مصير الأخوين الثريين انقلب مع دخول جيم أوزان الذي كان يوصف في كثير من الأحيان ببرلوسكوني التركي، ساحة السياسة بتأسيسه في 2002 حزب الشباب (قومي).

وينفي جيم أوزان اتهامات الاختلاس والفساد ويقول إنه ضحية اضطهاد سياسي بسبب معارضته رجب طيب إردوغان. وخوفا من اعتقاله، غادر تركيا في 2009 على متن يخته ولجأ إلى فرنسا. وانضم إليه شقيقه في 2014.

وفي العام 2013، حُكم على جيم أوزان غيابيا بالسجن 18 عاما ونصف العام ودفع تعويضا بلغ حوالي 390 مليون يورو للدولة التركية.

ومنذ العام 2017 وفي نزاع بتشعبات معقدة، أطلق الصندوق التركي «تي إم إس إف» ملاحقات تستهدف ممتلكات جيم أوزان في فرنسا، خصوصا عبر عمليات مصادرة تحفظية ألغتها المحاكم الفرنسية منذ ذلك الحين.