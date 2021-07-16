«إير فرانس» تقترح إدماج المعلومات الصحية في تذاكر الركاب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 يوليو 2021, 08:40 صباحا
طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية. (أرشيفية: الإنترنت).

ستقترح شركة «إير فرانس» للطيران على زبائنها إدراج البيانات الصحية التي تسمح لهم بالسفر في تذاكرهم، لتسهيل العبور في المطارات.

وقالت الشركة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، الخميس، بعد أربعة أيام من إعلان تمديد العمل بالجواز الصحي ليشمل وسائل النقل على مسافات طويلة في فرنسا، إن الركاب سيتلقون قبل بضعة أيام من الرحلة، بريدا إلكترونيا يدعوهم إلى إرسال «مستندات صحية عبر منصة إلكترونية».

وأضافت الشركة: «يتمّ التحقق من هذه المستندات وبناء على تطابقها، تُبعث رسالة تأكيد إلى الزبون. ستحمل إذاً بطاقات الصعود إلى الطائرة عبارة جاهز للسفر ما يسمح بتسريع عملية العبور من جانب فرق إير فرانس في المطار يوم الرحلة».

وأوضحت أن «هذه الخدمة مجانية واختيارية وتجعل أيضا عملية عبور الزبائن في المطار أسهل، عبر تجنّب عمليات التحقق المتتالية».

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ستحترم المنصة التي ستُستخدم لإرسال المستندات الصحية الخاصة بكل راكب القواعد الأوروبية لحماية البيانات، وفق ما أكد ناطق باسم شركة «إير فرانس».

ولفت إلى أن «المستندات التي سيتمّ تحميلها من جانب الركاب ستُخزّن موقتا للوقت اللازم فقط من أجل التحقق منها ثمّ ستُمحى».

في مواجهة تهديد النسخة المتحوّرة «دلتا» من فيروس «كورونا المستجد»، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، تمديد العمل بالجواز الصحي ليشمل وسائل النقل لمسافات طويلة في فرنسا (قطارات وحافلات وطائرات) التي باتت متاحة فقط أمام الأشخاص الملقحين أو الذين لديهم وثيقة تثبت أنهم غير مصابين بالمرض.

وكان في الأصل من الضروري تقديم وثيقة تثبت أن الشخص ملقح أو أنه غير مصاب بالمرض للسفر عبر الطائرة إلى الخارج.

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