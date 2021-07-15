النمو الاقتصادي الصيني يتباطأ إلى 7.9% في الربع الثاني

موظفون في مصنع بمحافظة جيانغسو شرق الصين، 17 مارس 2021، (ا ف ب)

أظهرت بيانات صينية رسمية اليوم الخميس، أن نمو اقتصاد البلاد تباطأ في الربع الثاني إلى 7.9%، مدفوعًا بعدم انتعاش الاستهلاك الداخلي بالسرعة اللازمة، وارتفاع كلفة المواد الأولية على الشركات.

وقال المكتب الوطني للإحصاء إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سجّل في الفترة من أبريل وحتى يونيو نسبة نمو بلغت 7.9% على أساس سنوي، في انخفاض كبير عن نسبة النموّ التي سجّلها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام وبلغت 18.3%، حسب وكالة «فرانس برس».

وكان محلّلون استطلعت آراءهم الوكالة الفرنسية، رجحوا أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 7.7%، مشيرين إلى أنّ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني تتباطأ منذ بداية العام في ظلّ استمرار تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد في العالم.

وقال المكتب إن الاقتصاد الصيني واصل «التعافي بشكل مطّرد» في النصف الأول من عام 2021»، محذرا من أن «هناك العديد من عوامل عدم اليقين الخارجية، والانتعاش الاقتصادي المحلي غير منتظم».