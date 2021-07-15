هبوط أسعار النفط بنسبة 2% بفعل مخاوف حول فائض إمدادات

لقطة من موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019. (ا ف ب)

هبطت أسعار النفط ما يزيد عن 2% بعد أن توصل منتجان كبيران للنفط العالمي إلى حل وسط بشأن الإمدادات وبعد أن أظهرت بيانات أميركية أن الطلب تباطأ قليلا في الأسبوع الماضي.

وارتفعت أسعار الخام إلى مستويات لم تسجلها منذ نحو ثلاث سنوات، لكنها تتقلب في الآونة الأخيرة بفعل مخاوف بشأن ارتفاع الإمدادات. وسجل خام برنت عند التسوية يوم الأربعاء انخفاضا 1.73 دولار للبرمي أو ما يعادل 2.26% إلى 74.76 دولار للبرميل.ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.12 دولار أو ما يعادل 2.82% إلى 73.13 دولار للبرميل، وفق وكالة «رويترز».

واتسعت علاوة خام برنت إلى العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لأعلى مستوى منذ السادس من يوليو وفقا لبيانات “رفينيتيف أيكون”، فيما نزل الخام القياسي الأميركي بشكل أكثر حدة بسبب مخاوف الطلب. ونزل النفط في البداية بعد أن ذكرت «رويترز» أن السعودية والإمارات توصلتا إلى حل وسط من شأنه تحرير اتفاق لـ«أوبك+» لزيادة الإمدادات العالمية من النفط في الوقت الذي يتعافى فيه العالم من جائحة فيروس كورونا.

ونزل الخام القياسي أكثر بعد بيانات حكومية أميركية أظهرت انخفاض الطلب الضمني على البنزين بشكل كبير الأسبوع الماضي. وبينما قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام انخفضت أكثر من المتوقع، في ثامن سحب أسبوعي على التوالي، لكن السحب طغى عليه تباطؤ الطلب على البنزين.

ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بما في ذلك روسيا، المجموعة المعروفة بأوبك+، عالقة في خلاف بشأن زيادة الإمدادات بسبب مطالبة الإمارات بأن تحسب مساهمتها في تخفيضات الإمدادات من مستوى إنتاج أعلى.