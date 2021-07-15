هبوط أسعار النفط بنسبة 2% بفعل مخاوف حول فائض إمدادات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 يوليو 2021, 01:28 صباحا
لقطة من موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019. (ا ف ب)

هبطت أسعار النفط  ما يزيد عن 2% بعد أن توصل منتجان كبيران للنفط العالمي إلى حل وسط بشأن الإمدادات وبعد أن أظهرت بيانات أميركية أن الطلب تباطأ قليلا في الأسبوع الماضي.

وارتفعت أسعار الخام إلى مستويات لم تسجلها منذ نحو ثلاث سنوات، لكنها تتقلب في الآونة الأخيرة بفعل مخاوف بشأن ارتفاع الإمدادات. وسجل خام برنت عند التسوية يوم الأربعاء انخفاضا 1.73 دولار للبرمي أو ما يعادل 2.26% إلى 74.76 دولار للبرميل.ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.12 دولار أو ما يعادل 2.82% إلى 73.13 دولار للبرميل، وفق وكالة «رويترز».

واتسعت علاوة خام برنت إلى العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لأعلى مستوى منذ السادس من يوليو وفقا لبيانات “رفينيتيف أيكون”، فيما نزل الخام القياسي الأميركي بشكل أكثر حدة بسبب مخاوف الطلب. ونزل النفط في البداية بعد أن ذكرت «رويترز» أن السعودية والإمارات توصلتا إلى حل وسط من شأنه تحرير اتفاق لـ«أوبك+» لزيادة الإمدادات العالمية من النفط في الوقت الذي يتعافى فيه العالم من جائحة فيروس كورونا.

ونزل الخام القياسي أكثر بعد بيانات حكومية أميركية أظهرت انخفاض الطلب الضمني على البنزين بشكل كبير الأسبوع الماضي. وبينما قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام انخفضت أكثر من المتوقع، في ثامن سحب أسبوعي على التوالي، لكن السحب طغى عليه تباطؤ الطلب على البنزين.

ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بما في ذلك روسيا، المجموعة المعروفة بأوبك+، عالقة في خلاف بشأن زيادة الإمدادات بسبب مطالبة الإمارات بأن تحسب مساهمتها في تخفيضات الإمدادات من مستوى إنتاج أعلى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مواجهات بين أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقوات الأمن في العاصمة اللبنانية
دولى
ضربة ترجيح ضائعة تصنع من راشفورد بطلا قوميا في بريطانيا
رياضة عالمية
4 اقتراحات للمفوضية الأوروبية للحد من تغيرات المناخ
اقتصاد
جورج بوش ينتقد الانسحاب من أفغانستان: «تركوا الفتيات ليذبحن من الوحوش»
دولى
«منظمة الصحة» تتصدى للتلاعب بالجينوم البشري
طب وصحة
بايدن: حماية حقوق الانتخاب في الولايات المتحدة هي أهم «اختبار في زمننا»
دولى
النائبة أسماء الخوجة: النار أطلقت بالقرب من مقر البرلمان وسمعنا تهديدات للنواب ...
ليبيا
استطلاع: الليبيون أقل شعوب المنطقة ترددا لتلقي جرعة لقاح «كورونا»
ليبيا
تسريب لتسجيل صوتي يهز «ريال مدريد»
رياضة عالمية
تشيلسي يعرض أهم 4 لاعبين للتعاقد مع هالاند مقابل 150 مليون إسترليني
رياضة عالمية
«الصحة العالمية» تندد بـ«جشع» الدول الساعية لتطعيم سكانها بجرعة ثالثة
دولى
تحذير أميركي: لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لـ«كورونا» يزيد خطر الإصابة بخلل ...
دولى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مشروب بديل عن القهوة لخسارة الوزن