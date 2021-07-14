«الاحتياطي الفدرالي» الأميركي: التضخم موقت وسيستقر خلال أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 يوليو 2021, 07:00 مساء
رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول في واشنطن. (أ ف ب)

اعتبر رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأربعاء أن الارتفاع الكبير للأسعار لا يشير إلى عودة دوامة التضخم التي شهدتها البلاد في السبعينيات، مقدرا أن الوضع سيستقر في غضون أشهر.

ووفق خطابه المنشور مسبقا، سيقول جيروم باول بعد ظهر الأربعاء أمام أعضاء في مجلس النواب إن التضخم «من المتوقع أن يظل مرتفعا في الأشهر المقبلة قبل أن يتباطأ»، وفق «فرانس برس».

واعتبر باول أن اضطرابات الإمدادات العالمية أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار بعض المنتجات والخدمات، ولكن «من المتوقع أن ينعكس جزئيا مع تبدد آثار العراقيل».

ولا يزال خطاب البنك المركزي الأميركي على حاله رغم ارتفاع الأسعار الذي وصل مؤخرا إلى مستوى غير مسبوق منذ 2008، بزيادة قدرها 3,9% خلال عام واحد في مايو وفق مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي تعتمده المؤسسة، وبزيادة قدرها 5,4% في يونيو وفق مؤشر أسعار المستهلك.

التضخم
بعيدا من الأرقام، ثمة مخاوف أن يكون التضخم دائما، وليس موقتا مثلما تقول السلطات.  ويواصل رئيس الاحتياطي الفدرالي، مثل الاقتصاديين في البيت الأبيض وخبراء آخرين، توقع استقرار التضخم في غضون أشهر عند 2 بالمئة. ويرى يعضهم أنه تم الوصول إلى ذروة التضخم خلال عام.  

وتؤكد المؤسسة أنها «ستواصل تقديم دعم قوي للاقتصاد حتى اكتمال التعافي»، وفق ما جاء في خطاب جيروم باول.

-  الاحتياطي الفيدرالي يبقي على سياسته رغم ارتفاع التضخم نتيجة «عوامل موقتة»
-  «الاحتياطي الفدرالي» يبقي على سياسته وسط مخاوف من ارتفاع التضخم

ويدرس البنك من كثب التقدم المحرز في مجالين: التضخم الذي من المتوقع أن يتجاوز 2% لفترة قبل أن يتباطأ ويظل عند هذا المستوى على المدى المتوسط، والتوظيف الذي من المتوقع أن يعود إلى مستواه الأقصى.ولفت باول الى أن «الظروف في سوق العمل استمرت في التحسن، ولكن لا يزال هناك طريق طويل نسلكه».

معدلات الفائدة
وأضاف في خطابه المكتوب «ما زلنا نعتقد أنه سيكون من المناسب إبقاء (معدلات الفائدة الرئيسية عند مستواها الحالي) حتى تصل ظروف سوق العمل إلى مستويات» مطابقة للتوظيف الكامل.

وأقدم الاحتياطي الفدرالي على خفض معدلات الفائدة إلى مستوى يراوح بين صفر و0,25%، وصار يشتري شهريا سندات خزانة وأوراقا مالية مدعوم بقيمة 120 مليار دولار. وتابع باول «كما قلنا، سنحذر قبل إعلان أي قرار بتغيير مشترياتنا» من الأصول التي ستخفّض قبل رفع معدلات الفائدة.  

كما أكد مرة أخرى أن المؤسسة «على استعداد لتعديل السياسة النقدية بشكل مناسب إذا لاحظنا علامات على أن مسار التضخم أو أن التوقعات الخاصة بالتضخم الطويل الأجل قد تغيرت بشكل كبير ومستمر إلى ما هو أبعد من المستويات المتوافقة مع هدفنا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جورج بوش ينتقد الانسحاب من أفغانستان: «تركوا الفتيات ليذبحن من الوحوش»
دولى
«منظمة الصحة» تتصدى للتلاعب بالجينوم البشري
طب وصحة
بايدن: حماية حقوق الانتخاب في الولايات المتحدة هي أهم «اختبار في زمننا»
دولى
النائبة أسماء الخوجة: النار أطلقت بالقرب من مقر البرلمان وسمعنا تهديدات للنواب ...
ليبيا
استطلاع: الليبيون أقل شعوب المنطقة ترددا لتلقي جرعة لقاح «كورونا»
ليبيا
تسريب لتسجيل صوتي يهز «ريال مدريد»
رياضة عالمية
تشيلسي يعرض أهم 4 لاعبين للتعاقد مع هالاند مقابل 150 مليون إسترليني
رياضة عالمية
«الصحة العالمية» تندد بـ«جشع» الدول الساعية لتطعيم سكانها بجرعة ثالثة
دولى
تحذير أميركي: لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لـ«كورونا» يزيد خطر الإصابة بخلل ...
دولى
الكوني يقول إنه طرح على المحكمة العليا فكرة لإجراء الانتخابات.. ويحذر من غضب ...
ليبيا
سباق دولي للحصول على مشاريع إعمار ليبيا بـ500 مليار دولار
ليبيا
مساعد وزير الخارجية الأميركية: يجب إخراج القوات الأجنبية من ليبيا وإجراء ...
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مشروب بديل عن القهوة لخسارة الوزن