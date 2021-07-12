الإمارات تعتزم إصدار عملة رقمية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 يوليو 2021, 06:59 مساء
لقطة جوية لوسط مدينة دبي. (أرشيفية: ا ف ب)

 يعتزم مصرف الإمارات المركزي إصدار عملة رقمية، في أول خطوة من نوعها في العالم العربي، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الحكومية في الدولة الثرية التي تقود منذ سنوات عملية تحول رقمي كبرى. وتستكشف عديد المصارف المركزية حول العالم إصدار عملات رقمية خاصة بها، وذلك في مواجهة زيادة شعبية العملات المشفرة وارتفاع معدلات الدفع عبر الإنترنت خلال مرحلة جائحة «كوفيد-19».

ذكاء صناعي
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، الإثنين، إن خطط المصرف المركزي الاستراتيجية بين العامين 2023 و2026 تتضمن سبعة أهداف «منها إصدار عملة رقمية ودعم التحوّل الرقمي في قطاع الخدمات المالية من خلال اتباع أحدث التكنولوجيات في الذكاء الصناعي».

وبالإضافة إلى الهدف المتمثل في «تطوير بنية تحتية سحابية مالية قوية وآمنة لخدمات القطاع المالي وقطاع التأمين»، فإن خطة المصرف تهدف إلى دعم «الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات ومواصلة تطوير بنية تحتية مالية أكثر ابتكارًا لدعم تنافسية الدولة في هذا المجال»، وإعلان إصدار عملة رقمية هو الأول من نوعه في العالم العربي، علمًا بأن الإمارات والسعودية أعلنتا في وقت سابق نيتهما دراسة إمكانية إصدار عملة رقمية مشتركة.

ثاني أكبر اقتصادات المنطقة
وتعد الإمارات، الدولة الغنية بالنفط والتي تطور قطاعاتها الخدماتية بشكل متواصل، من أكثر دول المنطقة اعتمادا على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. والاقتصاد الإماراتي هو ثاني أكبر اقتصادات المنطقة بعد السعودية. وتحظى مسألة إصدار عملات رقمية باهتمام متزايد في عديد الدول. وبينما يفكر البنك المركزي الأوروبي في إصدار «اليورو الرقمي»، تعتزم الصين تمكين الرياضيين والزوار من استخدام عملة رقمية خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية العام المقبل في بكين.

وتخزن العملات الرقمية في وسائط إلكترونية دون الحاجة إلى حساب مصرفي ويتم قبولها كوسيلة للدفع من قبل بعض الشركات.

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