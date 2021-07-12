واشنطن تحض الاتحاد الأوروبي على اتخاذ المزيد من التدابير المالية لدعم النمو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 يوليو 2021, 02:53 مساء

حضّت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الإثنين دول، الاتحاد الأوروبي على اتخاذ «تدابير مالية إضافية» ولا سيما تليين قواعدها المتعلقة بالعجز في الميزانية، للسماح بمزيد من الاستثمارات من أجل تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد وباء «كوفيد-19» وفقا لـ«وكالة فرانس برس».

وقالت يلين خلال اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «من المهم أن تدرس الدول الأعضاء بجدية تدابير مالية إضافية لضمان انتعاش وطني وعالمي قوي»، مشيرة بصورة خاصة إلى «إنشاء إطار مالي أوروبي يتسم بقدر كافٍ من الليونة للسماح للدول بالاستجابة بقوة للأزمات وبالاستثمار في البنى التحتية المستديمة والبحث والتطوير والتكنولوجيا».

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