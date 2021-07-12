هبوط أسعار النفط وسط مخاوف تباطؤ النمو العالمي

مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية، 24 نوفمبر 2019، (أرشيفية: رويترز)

تراجعت العقود الآجلة للنفط اليوم، الاثنين، نتيجة مخاوف حيال تباطؤ النمو العالمي، لترجح كفتها مقابل شح محتمل للإمدادات عقب تعثر محادثات بين منتجين رئيسيين لزيادة الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.

وهبط خام برنت تسليم سبتمبر 35 سنتًا بما يعادل 0.5% إلى 75.20 دولار للبرميل، وسجّل خام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس 74.23 دولار منخفضًا 33 سنتًا أو 0.4%، حسب وكالة «رويترز».

وحذّر وزراء مالية دول مجموعة العشرين، يوم السبت، من أن انتشار سلالات فيروس «كورونا» وعدم حصول البلدان النامية على اللقاحات بشكل عادل يهدد تعافي الاقتصاد العالمي.

وكشف إحصاء أن الإصابات بـ«كوفيد-19» تسجل ارتفاعًا في 69 دولة، وأن المعدل اليومي يشير لتزايد منذ أواخر يونيو ويبلغ حاليًا 478 ألفًا. وقال متعامل في سنغافورة «لم نر التأثير بعد، لكن عند هذا المعدل سيؤثر في الطلب إن آجلًا أم عاجلًا».