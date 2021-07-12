بايدن وبوتين يشاركان في اجتماع استثنائي لرابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي

رئيسة الوزراء جاسيندا آردرن ونظيرها الأسترالي سكوت موريسون في كوينزتاون، 31 مايو 2021، (ا ف ب)

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آردرن اليوم، الإثنين، عقد اجتماع استثنائي لرابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي «أبيك» يوم الجمعة المقبل، لتحسين استجابة دول المنطقة بمشاركة الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين.

وتُنظم نيوزيلندا عبر الإنترنت في نوفمبر القمة السنوية للرابطة، بمشاركة دول المنظمة الـ21؛ إلا أنها دعت إلى اجتماع استثنائي لبحث التدابير الواجب اتخاذها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت في بيان: «إنها المرة الأولى في تاريخ «أبيك» التي يعقد فيها القادة اجتماعًا إضافيًا، ما يعكس رغبتنا بالعمل معًا للخروج من الجائحة والأزمة الاقتصادية».

وأضافت: «اقتصادات دول «أبيك» عانت خلال السنة المنصرمة أسوأ انكماش (منذ الحرب العالمية الثانية) مع إلغاء 81 مليون فرصة عمل ما يجعل من الحيوي التوصل إلى رد مشترك لتسريع الانتعاش الاقتصادي للمنطقة برمتها».

وتضم «أبيك» دولًا تقع على المحيط الهادئ من الولايات المتحدة إلى أستراليا مرورًا ببابوا غينيا الجديدة والصين وتشيلي. وتمثل هذه الدول 60% من إجمالي الناتج العالمي.