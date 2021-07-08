شبح التصحر يهدد ما تبقى من أراضي العراق الزراعية ومواشيه

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 يوليو 2021, 08:49 صباحا
سمكة ميتة في أهوار الجبايش المتصحرة جنوب العراق، 20 يونيو 2021، (ا ف ب)

كلّ عام، يزداد وقع التغيُّر المناخي في موسم الصيف العراقي الحارّ على المزارعين ومربي المواشي، الذين يجدون أنفسهم مرغمين على النزوح وبيع أراضيهم، بعدما نفق عدد كبير من مواشيهم وابتلعت المباني ما تبقى من أرض صالحة للزراعة.

في هذا البلد ذي المناخ الصحراوي القاسي حتّى قبل التحولات المناخية الصعبة، شكّلت الأهوار في الجنوب ملاذًا لقطعان الجواميس التي تلجأ لمياهها العذبة احتماء من درجات حرارة تفوق الخمسين في الصيف، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي أقصى جنوب العراق، شكّل شطّ العرب، المنفذ الوحيد للعراق على البحر، جنّةً للملاحين وسط بساتين النخيل العامرة.

بات الوضع شبه مأساوي اليوم، فقد تسبّب شُح المياه في نهري دجلة والفرات خصوصًا بسبب السدود التي تبنيها تركيا وإيران، وامتلاء مجاريهما بكمّ هائل من نفايات كلّ المدن التي يعبرانها، بكارثة في شطّ العرب؛ حيث بدأت الملوحة تتسرب إلى الأراضي الزراعية وتقتل المحاصيل، كما الحال مع إنتاج الفلاح رفيق توفيق.

ويشكو توفيق من البصرة في جنوب العراق بأن «كل ما نزرعه يموت، أشجار النخيل، البرسيم، وهي عادةً نباتات تحتمل المياه المالحة، كلها تموت».

في الأعوام الماضية، تسببت ملوحة المياه بتحويل آلاف الهكتارات من الأراضي إلى أراض بور، وبدخول مئة ألف شخص إلى المستشفيات في صيف العام 2018.

وتعدّ ملوحة المياه، مرفقة بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة، ضربة قاضية للقطاع الزراعي العراقي الذي يشكّل نسبة 5% من إجمالي الناتج الداخلي ويوظّف 20% من إجمالي اليد العاملة في البلاد.

وفي الإجمال، تضرّر سبعة ملايين عراقي من 40 مليونًا، من الجفاف والنزوح الاضطراري، وفق ما ذكر الرئيس العراقي برهم صالح في تقرير أصدره عن التغيُّر المناخي.

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