بايدن: انتعاش تاريخي لاقتصاد أميركا والانسحاب من أفغانستان لن يجري إنجازه في الأيام المقبلة

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بأرقام الوظائف القوية بوصفها دليلا على انتعاش «تاريخي» لاقتصاد الولايات المتحدة بعد جائحة «كوفيد-19»، وقال خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض «إنه تقدم تاريخي، إخراج اقتصادنا من أسوأ أزمة له في 100 عام»، وفقا لـ«وكالة فرانس برس».

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، أن انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان لن يجري إنجازه في شكل أسرع من المتوقع، وذلك ردا على سؤال عن احتمال إنهاء الانسحاب في الأيام المقبلة.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي: «نحن بالضبط وفق المسار» المقرر، وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها ستسحب آخر جنودها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر.