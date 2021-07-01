إرجاء قمة «أوبك بلاس» إلى الجمعة لغياب التوافق بشأن حصص الإنتاج

مقر منظمة الدول المصدرة النفط «أوبك» في فيينا. (أرشيفية: الإنترنت)

أرجأ أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤهم ضمن تحالف «أوبك بلاس» قمتهم الهادفة إلى تحديد حصص الإنتاج لشهر أغسطس حتى الجمعة، كما أعلن الكارتل الخميس.

وجاء، في بيان، أن قمة أوبك بلاس التي كانت مرتقبة أساسا الخميس «أرجئت»، وستعقد الجمعة عند الساعة 14,30 ت غ، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بأوبك بلس تقترح أن ترفع المجموعة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا من أغسطس إلى ديسمبر. ونسبت الوكالة إلى المصدر القول إن اللجنة تقترح أن تمدد المجموعة إدارة إمدادات النفط حتى نهاية 2022.