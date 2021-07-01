130 دولة توافق على فرض ضريبة عالمية على الشركات الكبرى

شعار «فيسبوك» في بروكسل، 14 فبراير 2020 (أرشيفية: أ ف ب)

أعلنت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الخميس إن نحو 130 دولة وقعت على إصلاح ضريبي عالمي يضمن أن تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصتها الضريبية العادلة أينما تعمل.



وقالت المنظمة في بيان إن الشركات العالمية، وبينها الشركات الأميركية العملاقة غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل، ستخضع لضريبة بنسبة 15% على الأقل، حسب وكالة «فرانس برس». وجاء الاتفاق الرسمي بعدما لقيت الفكرة دعم مجموعة السبع الشهر الماضي في اجتماع في بريطانيا.

وأشادت ألمانيا الخميس بالاتفاق ووصفته بأنه «خطوة هائلة نحو العدالة الضريبية». ورحبت فرنسا بما اعتبرته "أهم اتفاق ضريبي دولي تم إبرامه خلال قرن"، في حين قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن هذا «يوم تاريخي للدبلوماسية الاقتصادية».

لكن إيرلندا والمجر اللتتين تعتمدان سياسة ضرائب منخفضة، رفضتا التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي، ما يسلط الضوء على الانقسامات المستمرة بشأن الضرائب العالمية.

