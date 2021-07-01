130 دولة توافق على فرض ضريبة عالمية على الشركات الكبرى

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 يوليو 2021, 06:48 مساء
شعار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس. (فرانس برس)

وقعت نحو 130 دولة على إصلاح ضريبي عالمي يضمن أن تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصتها الضريبية العادلة أينما تعمل، بحسب ما أعلنت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، اليوم الخميس.

وقالت المنظمة، في بيان نقلته «فرانس برس»، إن الشركات العالمية، وبينها الشركات الأميركية العملاقة غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل، ستخضع لضريبة بنسبة 15% على الأقل.

وجاء الاتفاق الرسمي بعدما لقيت الفكرة دعم مجموعة السبع الشهر الماضي خلال اجتماع في بريطانيا.

وأشادت ألمانيا، اليوم بالاتفاق واصفة إياه بأنه «خطوة هائلة نحو العدالة الضريبية». كما رحبت فرنسا بما اعتبرته «أهم اتفاق ضريبي دولي تم إبرامه خلال قرن»، في حين قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن هذا «يوم تاريخي للدبلوماسية الاقتصادية».

لكن إيرلندا والمجر اللتتين تعتمدان سياسة ضرائب منخفضة، رفضتا التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي، ما يسلط الضوء على الانقسامات المستمرة بشأن الضرائب العالمية، بحسب «فرانس برس».

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