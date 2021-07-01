الولايات المتحدة تطلب من السلفادور استخدام «بيتكوين» بشكل «منظم» و«مسؤول»

شعار عملة «بتكوين». (أرشيفية: الإنترنت)

التقت مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، فكتوريا نولاند، رئيس السلفادور نجيب أبوكيلة، وأوصته بـ«تنظيم» استخدام عملة «بيتكوين» الرقمية، التي ستصبح قانونية في الدولة الواقعة في أميركا الوسطى في سبتمبر.

وقالت بعد اللقاء: «اقترحتُ على الرئيس أن يتأكد، مهما كان خيار السلفادور (بشأن بيتكوين)، أن يكون (استخدامه) منظما بشكل جيد وشفافا ومسؤولا، وأن يحمي نفسه من المتدخلين ذوي النوايا السيئة»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

خلال اللقاء، ذكرت نولاند الرئيس السلفادوري بالهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له في الولايات المتحدة الشركة المشغلة الرئيسية لشبكة أنابيب نفط «كولونيال بايبلاين»، التي أُرغمت على وقف أنشطتها بشكل موقت، قبل الموافقة على دفع فدية بـ«البيتكوين» تعادل قيمتها 4.4 مليون دولار.

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تستخدم السلفادور الدولار الأميركي عملة رسمية، لكنه صادق في التاسع من يونيو على اعتبار «بيتكوين» عملة قانونية. وينوي استخدام هذه العملة الإلكترونية في كل التعاملات اعتبارا من سبتمبر، ما سيجعلها أول دولة تقدم على هذه الخطوة.

وناقشت الحكومة السلفادورية أخيرا هذا القرار مع صندوق النقد الدولي أثناء اجتماع «مثمر»، حسب قول وزير المال السلفادوري أليخاندرو زيلايا. من جهته، رفض البنك الدولي طلب مساعدة تقدمت به السلفادور في محاولة لإقرار «بيتكوين» عملة رسمية.