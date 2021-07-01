انكماش الاقتصاد البريطاني في الفصل الأول من 2021 بنسبة أعلى من التقديرات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 يوليو 2021, 09:20 صباحا
ساعة بيج بن في بريطانيا. (الإنترنت)

سجل الاقتصاد البريطاني انكماشا بنسبة 1.6% في الفصل الأول خلافاً للتقدير الأولي بنسبة 1.5%، في خضمّ إغلاق صارم في المملكة المتحدة، وفق ما أعلن المكتب الوطني للإحصاءات.

وحصل الانكماش في قطاعي الخدمات والإنتاج الصناعي، فيما سجل قطاع البناء نموا في هذه الفترة، حسب ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن المكتب، الذي أوضح أن أكثر قطاعات ساهمت في تراجع النشاط هي التعليم مع إغلاق المدارس كافة بين أواخر ديسمبر والثامن من مارس، والبيع بالجملة والتجزئة، إضافة إلى قطاع الفنادق والمطاعم.

قال جوناثان أثو من المكتب الوطني للإحصاءات، إن «الناتج المحلي الإجمالي المُعدّل يُظهر الصورة ذاتها لتقديرنا الأول (...) مع إعادة فرض إغلاق في يناير وفبراير وبدء الانتعاش في مارس» مع إعادة فتح المدارس، وأضاف «مع عدم توفّر الكثير من الخدمات، ادّخرت الأسر بمستويات قياسية» باستثناء في ربيع العام 2020، أثناء الإغلاق الأول جراء بدء تفشي فيروس «كورونا».

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وأعادت المتاجر غير الأساسية فتح أبوابها في منتصف أبريل على غرار الحانات والمطاعم التي سُمح لها باستقبال الزبائن فقط في باحاتها الخارجية. نتيجة ذلك، سجّلت بريطانيا نموا بنسبة 2.3% في أبريل، وهو أسرع نموّ شهري يُسجّل منذ يوليو 2020، حسب الإحصاءات الأخيرة للمكتب حول النمو البريطاني.

وبقي الناتج المحلي الإجمالي في أبريل بنسبة 3.7% دون المستوى الذي سُجّل في فبراير 2020، قبل صدمة الوباء والإغلاق. وتمكنت الفنادق والمطاعم والحانات من استئناف نشاطها في الداخل منتصف مايو على غرار قاعات الرياضة والمتاحف. ويُفترض أن ترفع الحكومة القيود الصحية الأخيرة في 19 يوليو، في سياق تفشٍ سريع للنسخة المتحوّرة «دلتا».

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