صندوق النقد يوافق على برنامج مساعدات لأوغندا بمليار دولار

شعار صندوق النقد الدولي. (الإنترنت)

أعلن صندوق النقد الدولي موافقة مجلسه التنفيذي على برنامج مساعدات لأوغندا يمتد على ثلاث سنوات وتبلغ قيمته مليار دولار، وذلك لإعانة الدولة الأفريقية على مواجهة تداعيات جائحة «كوفيد-19».

وبموجب هذه الموافقة سيتم الإفراج فورًا عن شريحة أولى بقيمة 258 مليون دولار لدعم ميزانية الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، وفق بيان صادر عن الصندوق ونقلته وكالة «فرانس برس».

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ولفت البيان إلى أن برنامج المساعدات، الذي يمتد على ثلاث سنوات وتبلغ قيمته الإجمالية مليار دولار، أُقر بموجب «التسهيل الائتماني الممدد». وأعطى الصندوق في مطلع يونيو الجاري موافقته المبدئية على برنامج المساعدات هذا.

وفي بيانها لفتت المؤسسة المالية، التي تتخذ واشنطن مقرًا، إلى أن «الاقتصاد الأوغندي تضرر بشدّة من أزمة «كوفيد-19»، وأشارت بالخصوص إلى أن الجائحة أدت إلى «تلاشي المكاسب التي تحققت في السنوات العشر الماضية في ما يتعلق بالحد من الفقر، وتفاقم عجز الموازنة، واشتداد الضغوط على الهوامش الوقائية الخارجية».

ووافق صندوق النقد، في مايو 2020، على تقديم مساعدة طارئة لأوغندا بقيمة 491.5 مليون دولار.