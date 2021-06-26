إردوغان يفتتح مشروع «قناة اسطنبول» المثير للجدل رغم استنكار المدافعون عن البيئة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 يونيو 2021, 08:22 مساء
مضيق البوسفور. (الإنترنت)

افتتح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت أشغال أول جسر في «قناة اسطنبول» العملاقة الموازية لمضيق البوسفور، وهو مشروع تستنكره المعارضة والمدافعون عن البيئة.

وقال اردوغان خلال مراسم وضع الحجر الأساس لجسر يشكل جزءا من المشروع «اليوم نفتح صفحة جديدة في تاريخ تنمية تركيا». ومن المقرر أن يشكل هذا الممر المائي البالغ طوله 45 كيلومترا والذي يحظى بدعم شخصي من الرئيس التركي، مضيقا اصطناعيا غرب إسطنبول من خلال ربط البحر الأسود ببحر مرمرة، وفق «فرانس برس».

 كارثة بيئية
ويتهم معارضو المشروع إردوغان الذي يحكم البلاد منذ عام 2003 بالتمسك بمشروع سيؤدي بتركيا إلى كارثة بيئية وديون ضخمة غير ضرورية.

كرس رئيس الدولة التركي كامل خطابه تقريبا السبت للدفاع عن المشروع. وعدّد المخاطر التي يشكلها تزايد السفن التي تمر عبر مضيق البوسفور، كما شدد على أن المشروع يهدف خصوصا إلى «ضمان سلامة مواطنينا في اسطنبول» ووضع تركيا في «موقع أكثر أهمية» في التجارة الدولية.

ورد على الانتقادات قائلا «صمّمت كل مراحل المشروع بشكل علميّ». وأثار المشروع انتقادات في الخارج أيضا، لا سيما في روسيا التي تخشى تسهيل وصول سفن خصومها في حلف شمال الأطلسي إلى البحر الأسود.

اتفاقية مونترو
وبموجب بنود اتفاقية مونترو التي تحكم الملاحة في مضيق البوسفور، طريق الوصول الطبيعي الوحيد إلى البحر الأسود، يجب على الدول غير المشاطئة أن تبلغ مسبقا بمرور سفنها التي لا يمكنها البقاء في البحر الأسود إلا لفترة محدودة.

وأكد رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم الذي تحدث قبل إردوغان في بداية حفل التدشين، أن «هذا المشروع لا ينتهك بأي حال (اتفاقية) مونترو».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الولايات المتحدة: صدمة في فلوريدا جراء انهيار برج سكني
دولى
واشنطن: مكتب الاستخبارات ينشر تقريرا حول حقيقة الكائنات الفضائية
دولى
إغلاق تام في سيدني نتيجة انتشار الفيروس المتحور من كورونا «دلتا»
دولى
محامي عائلة جورج فلويد يرحب بالحكم على قاتله بالسجن 22 عاما ونصف
دولى
(فيديو) انتشال أربعة قتلى واستمرار عمليات البحث عن 159 مفقودا في انهيار مبني ...
دولى
تعرف على نتائج مباريات اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز
رياضة محلية
«برغي» يتسبب في تأخير وصول طائرة الخطوط الليبية من تونس إلى طرابلس
ليبيا
في سابقة قضائية.. محكمة النقض المصرية تصدر حكما لصالح رجل أعمال كويتي يلزم ...
ليبيا
هيئة أركان الدفاع الإيطالية تنفي زيادة عناصر بعثتها العسكرية في ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: «برلين 2» .. حضور ليبي وغياب ضمانات التنفيذ
ليبيا
مصادرة عدد من جريدة «أخبار أجدابيا» سلط الضوء على اختفاء منصور عاطي
ليبيا
مطالبة أوروبية بسحب القوات الأجنبية من ليبيا «دون إبطاء»
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إطلاق «ويندوز 11».. ما الجديد؟