النفط يقفز إلى أعلى مستوياته منذ 2018

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 يونيو 2021, 11:29 صباحا
لقطة من موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019. (ا ف ب)

صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2018، ما جعل الخامين القياسيين كليهما يسجلان الأسبوع الخامس على التوالي بدعم توقعات بأن يتفوق نمو الطلب على الإمدادات وأن منتجي أوبك+ سيتوخون الحذر في إعادة المزيد من الإنتاج إلى السوق اعتبارا من أغسطس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 76.18 دولار للبرميل عند التسوية، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 75 سنتا أو 1% إلى 74.05 دولار للبرميل، وفق «رويترز».

وتعد هذه أعلى مستويات إغلاق للخامين القياسيين منذ أكتوبر 2018، وتجعلهما مرتفعين بأكثر من 3% على أساس أسبوعي.

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وقال إدوارد مويا، كبير محللي الأسواق في أواندا: «ارتفعت أسعار الخام مع تحسن توقعات الطلب والتوقعات بأن تظل السوق في حالة شح، إذ من المرجح أن تطبق أوبك+ زيادة ضئيلة فحسب للإنتاج في الاجتماع الوزاري في الأول من يوليو».

ويقول محللون إن العوامل الرئيسية التي سيكون على أوبك+ أخذها في الاعتبار هي النمو القوي في الولايات المتحدة وأوروبا والصين بدعم طرح اللقاحات واستئناف أنشطة اقتصادية، مضيفين أن هذا قد يواجهه ارتفاع وتيرة الإصابات بكوفيد-19 وموجات انتشار في أماكن أخرى.

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