ضغوط على بايدن لإعادة فتح الحدود أمام أوروبا بعد تأثر سلبي للاقتصاد الأميركي

إقلاع طائرة من مطار ميامي الدولي بالولايات المتحدة، 16 يونيو 2021. (فرانس برس)

تواجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ضغوطا من مجموعة تجارية كبيرة ودبلوماسيين لإلغاء حظر السفر المفروض على الأوروبيين، في ظل تراجع الاستثمار من القارة العجوز في الولايات المتحدة بنحو الثلث العام الماضي.

وبينما أعادت دول الاتحاد الأوروبي فتح حدودها أمام الأميركيين سواء كانوا ملقّحين أو يحملون شهادة فحص «كوفيد19» بنتيجة سلبية، لم تقم الولايات المتحدة بخطوة مماثلة وهو ما يثير امتعاض دوائر المال والأعمال، بحسب وكالة «فرانس برس».

الأوروبيون غير مرحب بهم في واشنطن حالياً

ودعت غرفة التجارة الأميركية السلطات في واشنطن أمس الجمعة إلى السماح بعودة المسافرين الأوروبيين في أسرع ما يمكن.

وقالت نائبة الرئيس للشؤون الأوروبية في غرفة التجارة الأميركية مارجوري كورلينز إن استئناف السفر الآمن عبر الأطلسي يعد غاية في الأهمية بالنسبة لتعافي بلدها اقتصاديا، «إذ من شأن التواصل الشخصي في العمل التجاري والسياحة الدولية أن يساهما في دفع عجلة النمو الاقتصادي واستحداث الوظائف للأميركيين في أنحاء البلاد».

ومُنع المسافرون من منطقة شنغن وبريطانيا وإيرلندا من دخول الولايات المتحدة منذ مارس 2020؛ وكذلك يشمل الحظر المسافرين الوافدين من جنوب إفريقيا والبرازيل والصين والهند وإيران.

المعاملة لأميركا بالمثل

قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الولايات المتحدة ستفاروس لامبرينيديس للوكالة الفرنسية إن بروكسل تضغط من أجل المعاملة بالمثل وتشدد على الأثر الإيجابي لخطوة كهذه بالنسبة لاقتصادي الطرفين.

وشدد على أن «اقتصاداتنا وشعوبنا مترابطة فيما بينها وتعد معدّلات التطعيم لدينا الأعلى في العالم، وسيكون من الضروري للغاية فتح هذا الجانب من الأطلسي أيضا بشكل آمن في وقت نعيد كلانا إطلاق اقتصادينا».

وخلال زيارة بايدن إلى أوروبا الأسبوع الماضي، شدد الاتحاد الأوروبي على أن العلاقة الاقتصادية الثنائية التي تجمع الطرفين تعد الأكبر في العالم إذ تشكّل 42 % من إجمالي الناتج الداخلي العالمي كما التجارة العالمية في البضائع والخدمات؛ لكن بعيدا عن التجارة، هناك استثمارات ضخمة على المحك.

أهمية أوروبا الاستثمارية للولايات المتحدة

وأشار تقرير مشترك للعام 2021 أعدّته غرفة التجارة الأميركية وغرفة التجارة الأميركية في الاتحاد الأوروبي وجامعة جونز هوبكنز ومركز ولسون للأبحاث إلى أن الاستثمار المتبادل يتجاوز التجارة بكثير وهو العمود الفقري الفعلي للاقتصاد عبر الأطلسي.

وأضاف أن الاستثمار المتبادل بات ضروريا بالنسبة للوظائف الأميركية والأوروبية والازدهار. وقد ساهمت أوروبا في أكثر من 60% من الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة في الفصول الثلاثة الأولى من العام 2020.

لكن بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، تراجعت الاستثمارات من القارة إلى 81 مليار دولار في 2020 بعدما سجّلت 120 مليار دولار في 2019، وهو انخفاض نسبته 32.5%.

وخلال زيارة إلى فرنسا الجمعة، أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن أمله في أن يتمكّن الأوروبيون قريبا من زيارة الولايات المتحدة مجددا.

مدى خطورة السفر جواً في ظل كورونا

من جهتها، تصر شركات الطيران على أن السفر بالطائرات آمن. وقالت ناطقة باسم الخطوط الجوية المتحدة «يونايتد ايرلاينز» إن دراسات علمية عدة أكدت أن خطر انتقال عدوى فيروس كورونا من خلال السفر جوا ضئيل.

وأضافت أنه في وقت باتت اللقاحات متاحة بشكل أوسع، حان الوقت لتطبيق استراتيجية لإعادة الفتح من أجل مصلحة الاقتصاد والمسافرين.

وفي مؤشر على تفاؤل الشركة حيال إمكانية إعادة فتح الحدود الأميركية أمام الأوروبيين، أعلنت مؤخرا عن إضافة رحلات إلى وجهات في فرنسا وإيطاليا واليونان وكرواتيا وايسلندا والبرتغال.