بايدن يعلن عن «اتفاق» بشأن خطة تطوير البنى التحتية في الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي جوزيف بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الرئيس الأميركي جوزيف بايدن، اليوم الخميس، عن التوصل إلى اتفاق بشأن خطة تطوير البنية التحتية في الولايات المتحدة بعد أشهر من المفاوضات بين البيت الأبيض والكونغرس، بحسب «فرانس برس».

جاء إعلان بايدن بشأن الخطة التي تشمل استثمارات ضخة في البنى التحتية بالولايات المتحدة، عقب اجتماع كان مرتقبا جدا مع خمسة أعضاء من مجلس الشيوخ من الحزبين الديموقراطي والجمهوري.

وقال بايدن في ختام الاجتماع «توصلنا إلى اتفاق».

ويشكل هذا الاتفاق تقدما بارزا إلا انه لا يعني نهاية المفاوضات إذ أعلن زعيما الغالبية الديموقراطية في الكونغرس أن هذه الخطة يجب أن تترافق لزوما مع مشروع قانون آخر يتضمن أولويات أخرى لإدارة بايدن، وفق «فرانس برس».