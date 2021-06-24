صندوق النقد يوافق على صرف الدفعة الأخيرة من قرض لمصر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 يونيو 2021, 09:14 صباحا
مقر صندوق النقد الدولي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن صندوق النقد الدولي أنّ مجلس إدارته وافق، الأربعاء، على منح مصر الدفعة الأخيرة من قرض حصلت عليه في إطار برنامج مساعدات مدته 12 شهرا، مشيرا إلى أن قيمة هذه الدفعة تبلغ حوالى 1.7 مليار دولار.

وقالت المؤسسة النقدية في بيان صدر في مقرها بواشنطن، ونقلته وكالة «فرانس برس»، إن «مصر استجابت لأزمة كوفيد -19 بتيسير مالي ونقدي حكيم، ما ساعد في التخفيف من التداعيات الصحية والاجتماعية للأزمة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على كل من الاستقرار الاقتصادي وخدمة الدين وثقة المستثمرين». وسبق أن أعلن الصندوق في ختام مراجعة ثانية للاقتصاد المصري في 25 مايو أنه توصل مع القاهرة إلى اتفاق مبدئي على صرف هذه الشريحة الأخيرة من القرض.

ولفت الصندوق في بيانه، إلى أنه في ظل الأخطار التي ما زالت تتهدد الاقتصاد المصري «والناجمة عن حالة عدم اليقين العالمي، وارتفاع الدين العام، والاحتياجات التمويلية لمصر، ينبغي على السياسات المالية والنقدية القصيرة الأجل أن تستمر في دعم الانتعاش، والحفاظ في الوقت نفسه على استقرار الاقتصاد الكلي».

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كما أعرب الصندوق عن قناعته بأن «تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيعها سيكون ضروريا لمواجهة تحديات ما بعد الجائحة، وإطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة في مصر».

وأقر صندوق النقد الدولي في نهاية يونيو 2020 خطة مساعدات لمصر مدتها 12 شهرا، وبقيمة إجمالية بلغت في حينه إلى 5.2 مليار دولار (ما يعادل 5.4 مليار دولار حاليا)، بينها مليارا دولار حصلت عليها القاهرة في الحال وذلك لمساعدتها على مواجهة تداعيات الجائحة. 

وما لبث أن وافق مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر في ختام مراجعة أولى للاقتصاد المصري على الإفراج عن 1.6 مليار دولار من هذا القرض بعد أن تبيّن له أن السلطات المصرية تعاملت «كما ينبغي» مع أزمة الجائحة.

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