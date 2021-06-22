الصين توافق على إعادة هيكلة ديون الكونغو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يونيو 2021, 09:52 صباحا
الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو في برازافيل، 19 مارس 2021، (ا ف ب)

اتفق الرئيسان الكونغولي دينيس ساسو نغيسو والصيني شي جينبينغ، على إعادة هيكلة الدين الكونغولي الهائل لبكين، الذي يمنع البلد الواقع في إفريقيا الوسطى من استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وفق ما أفادت مصادر رسمية في برازافيل.

وقال وزير المالية الكونغولي ريغوبرت روجر أنديلي للصحافة إن «الرئيسين تحدثا عن مسألة الدين، وطرح نغيسوالمشكلة لنظيره الصيني، عبر اقتراحه إعادة هيكلة ثانية، ووافق الأخير على ذلك»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح أنديلي أن إعادة الهيكلة هذه تهدف إلى «السماح للبلاد أن تكون لديها موارد أكثر لمواجهة حاجاتها الداخلية، ورفع هذه العقبة من أمام العلاقات الجيدة مع صندوق النقد»، مؤكدا أن الخبراء الصينيين والكونغوليين مكلّفون «تحديد الترتيبات والشروط».

وفي العام 2019، أعادت الصين هيكلة دين الكونغو، ما سمح للبلاد بالتوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي حول التسهيل الائتماني الممدد.

لكن تُعتبر الديون الكونغولية التي يقدّرها صندوق النقد الدولي بـ110% من الناتج المحلي الإجمالي، «لا تُحتمل»، إذ إن النسبة السائدة في إفريقيا الوسطى هي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما شرح رئيس الوزراء الكونغولي أناتول كولينيت ماكوسو أمام الجمعية الوطنية الإثنين.

وتدين الكونغو إلى الصين بـ1300 مليار فرنك افريقي (ملياري يورو)، بحسب الحكومة، في وقت يبلغ إجمالي ديون البلاد، حاليا 6016,5 مليار فرنك افريقي (أكثر من 10 مليارات يورو) في 31 ديسمبر 2020، أي 98% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق تقدير رئيس الوزراء.

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