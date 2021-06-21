«بيتكوين» تخسر 10% من قيمتها جراء حملة رسمية صينية على مواقع تعدين العملة الرقمية

عملة بيتكوين المشفرة. (أرشيفية الإنترنت)

تراجعت قيمة عملة بيتكوين الرقمية بأكثر من 10%، الإثنين، جراء تكثيف الصين حملتها على قطاعها الواسع الذي يقوم بعمليات تعدين العملة المشفّرة مع فرضها حظرًا على مواقع التعدين في مقاطعة رئيسية جنوب غرب البلاد.

تمثل مواقع إجراء معاملات استخراج البيتكوين الصينية نحو 80% من التجارة العالمية في العملات المشفّرة رغم حظر التداول بها محليًّا منذ العام 2017، لكن مقاطعات عدة أمرت بإغلاق مواقع عمليات الاستخراج في وقت بدأت بكين استهداف القطاع، وفق «فرانس برس».

إغلاق 26 موقعًا

وأمرت السلطات في مقاطعة سيتشوان بإغلاق 26 موقعًا تحتوي على حواسيب ضخمة لإجراء معاملات استخراج البيتكوين الأسبوع الماضي، بحسب مذكرة تم تداولها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وأكدها شخص كان يعمل سابقًا في القطاع.

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تراجع سعر البيتكوين إلى 32309 دولارات. فقد تعرضت العملة لضربة قاسية في الأسابيع الأخيرة في ظل استهداف الصين لها بعدما سجّلت ارتفاعًا قياسيًّا بلغ نحو 65 ألف دولار في أبريل. وأمرت المذكرة وفق التقارير شركات الطاقة بالتوقف عن تزويد مواقع تعدين العملات المشفرة بالكهرباء بحلول الأحد.

عملية «تطهير كاملة»

وتعهدت بعملية «تطهير كاملة»، فيما أمرت السلطات المحلية بإجراء تحقيق شامل للعثور على مواقع استخراج العملات المشفّرة وإغلاقها. وتمثل المقاطعة إحدى أكبر قواعد ماكينات الاستخراج في البلاد.

وقال مستخرج سابق للعملات الرقمية إنه تم «إغلاق كل شيء» تماشيًا مع متطلبات الأيام الأخيرة. وأفاد «شكلوا مجموعات عمل تأتي للتفتيش.. للتأكد من أننا أوقفنا عملياتنا وأزلنا الآلات».

وسيتشوان مقر لعدد كبير من مواقع استخراج العملات المشفّرة التي تتطلب كمية هائلة من الطاقة تتوفر في المقاطعة التي تحتوي على كميات وافرة من مصادر الطاقة الكهرومائية وبأسعار رخيصة.

القضاء على 90% من طرق تعدين

ووفقًا لتقرير نشرته جريدة «غلوبال تايمز» الحكومية، أدى إغلاق المواقع في المقاطعة إلى القضاء على أكثر من 90% من طرق تعدين البيتكوين في البلاد.

وشددت بكين مقاربتها حيال تعدين العملات المشفّرة للقضاء على المخاطر المالية الناتجة عن المضاربة، في وقت تعتبر المخاوف البيئية بشأن مواقع الاستخراج، التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، من العوامل المؤثرة.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن إمداد مواقع استخراج البيتكوين بالكهرباء في جميع أنحاء المقاطعة توقفت منتصف ليل الأحد، حيث انتشر النبأ على وسائل التواصل الاجتماعي.

مواقع تعدين العملات الرقمية

وفي الأشهر الأخيرة، صدرت أوامر بإغلاق جميع مواقع تعدين العملات الرقمية في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة والغنية بالفحم والطاقة الكهرومائية في مقاطعتي منغوليا الداخلية وتشينغهاي، مع تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن المواقع غير القانونية.

وفي الشهر الماضي، انخفضت قيمة بيتكوين بعد أن أعادت ثلاث هيئات صينية للصناعة المالية تأكيد حظرها على المؤسسات المالية تقديم خدمات العملات المشفّرة، محذرة من مضاربات المتداولين الخطرة. وتشن السلطات الصينية حملة تنظيمية واسعة النطاق على قطاع التكنولوجيا المالية الذي تعرّض أكبر رموزه، بما في ذلك «علي بابا» و«تن سنت»، إلى غرامات كبيرة إثر إدانتهم بممارسات احتكارية.