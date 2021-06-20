الأمم المتحدة تقدم خطة مساعدات إنسانية لفنزويلا بقيمة 700 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 يونيو 2021, 08:44 صباحا
بائع متجول في أحد شوارع فنزويلا، 19 ديسمبر 2020, (أ ف ب)

قدمت الأمم المتحدة الجمعة، برنامجها للمساعدات الإنسانية المخصصة لفنزويلا للعام 2021، والذي تُقدّر قيمته بنحو 700 مليون دولار من خلال أكثر من 200 مشروع في البلاد.

وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في فنزويلا، جان هارفست، إن الأمر يتعلق بـ«مواصلة وتعميق أثر الاستجابة الإنسانية في فنزويلا» بقيادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف «خلال عام 2020، قدمنا مساعدة لـ4,9 ملايين شخص، ما يظهر قدرة الأمم المتحدة وشركائنا على التكيف مع السياق الجديد الذي اتسم (بانتشار) الجائحة والوصول إلى السكان الأكثر ضعفاً».

وقدّرت وكالة الأمم المتحدة، خطة المساعدات للعام 2021، بنحو 708,1 دولار، بما في ذلك 83,9 مليوناً جُمعت من المانحين الدوليين.

وفي العام 2020، تم جمع 258 مليون دولار من المانحين.

وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فإن قدرة المساعدات الإنسانية «زادت بفضل زيادة عدد الفاعلين الإنسانيين، بما في ذلك برنامج الغذاء العالمي».

وتواجه فنزويلا التي فُرضت عليها عقوبات اقتصادية، أسوأ أزمة في تاريخها الحديث، مع سبع سنوات من الركود والتضخم المفرط وانخفاض القدرة الشرائية، فيما أجبر الوضع أكثر من خمسة ملايين شخص على مغادرة البلاد.

ومنذ بداية الجائحة، سجلت البلاد البالغ عدد سكانها نحو 30 مليون نسمة، 257 ألف إصابة بكوفيد-19 بما في ذلك 2906 وفيات، وفقا للسلطات التي تتهمها المعارضة بتقديم أرقام لا تعكس الواقع، ولا تتوافر أرقام حول برنامج التطعيم.

وتعهد 30 مانحا دوليا على رأسهم الولايات المتحدة، الخميس، بتوفير أكثر من 1,5 مليار دولار في العام 2021 لمساعدة ملايين الفنزويليين الذين فروا من بلادهم.

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