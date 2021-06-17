تجميد أصول بمليوني يورو لجريدة «آبل ديلي» المعارضة في هونغ كونغ

مدينة هونغ كونغ، (أرشيفية: ا ف ب)

أعلنت شرطة هونغ كونغ، اليوم الخميس، تجميد أصول بقيمة 18 مليون دولار هونغ كونغ (مليونا يورو) لجريدة «آبل ديلي» المؤيدة للديمقراطية بموجب قانون الأمن القومي الصارم.

وقال كبير المفوضين ستيف لي إلى الصحفيين «تم تجميد أصول ثلاث شركات هي (آبل ديل ليمتد) و(آبل ديلي برينتينغ ليمتد) و(آبل ديلي انتيليكت ليمتد) بلغ مجموعها 18 مليون دولار» عملة المنطقة، حسب وكالة «فرانس برس».

وهي المرة الأولى التي تتم فيها مصادرة أصول لمجموعة إعلامية في هونغ كونغ.

وداهمت الشرطة صباح اليوم مقر الجريدة، واعتقلت خمسة من مسؤوليها، بمن فيهم رئيس تحريرها راين لو، مشيرة إلى أنها أوقفتهم بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على المستعمرة البريطانية السابقة.

وأكّد مصدر في الشرطة للوكالة الفرنسية أن الموقوفين الخمسة مسؤولون تنفيذيون في «نيكست ديجيتال»، المجموعة المالكة لشركة آبل ديلي.