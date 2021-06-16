النفط يسجل أعلى مستوى منذ 3 سنوات مدفوعا بـ«انخفاض» المخزونات الأميركية

عامل بالشركات النفطية يقوم بتعبئة الوقود، (أرشيفية: الإنترنت)

ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأميركية، الأربعاء، لتوسع مكاسبها لليوم الخامس على التوالي، وتدفع النفط الخام الأميركي لتسجيل أعلى مستوى في ثلاث سنوات، وخام برنت أعلى مستوى في عامين.

واستفادت الأسعار من بيانات أولية لمعهد البترول الأميركي تشير إلى انخفاض كبير في المخزونات التجارية في الولايات المتحدة، فيما يترقب المتعاملون في وقت لاحق اليوم، البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأميركية، وفق موقع «FX News Today».

وارتفع الخام الأميركي بنسبة 0.5% إلى مستوى 72.80 دولار، الأعلى منذ أكتوبر 2018، من مستوى الافتتاح عند 72.44 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 72.15 دولار، وصعد خام برنت قرابة 0.7% إلى مستوى 74.72 دولار للبرميل الأعلى منذ أبريل 2019، من مستوى الافتتاح عند 74.24 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 74.06 دولار.

وعند تسوية الأسعار، الثلاثاء، حقق الخام الأميركي ارتفاعًا بنسبة 1.8%، وصعد خام برنت بنسبة 1.6%، في رابع مكسب يومي على التوالي، بفضل توقعات طلب عالمي قوي على الوقود خلال النصف الثاني من هذا العام، وارتفاع احتمالات تحول السوق إلى عجز المعروض.

انخفاض المخزونات التجارية بأميركا

وأمس الثلاثاء، أعلن معهد البترول الأميركي في بيانات أولية انخفاض المخزونات التجارية في البلاد بنحو 8.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 11 يونيو، فى رابع انخفاض أسبوعي على التوالي، متجاوزًا توقعات الخبراء انخفاض بنحو 4.2 مليون برميل.

وحسب تلك البيانات، فقد انخفض إجمالي المخزونات التجارية في الولايات المتحدة إلى نحو 472.8 مليون برميل، كأدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 27 مارس 2020، في علامة قوية لمستويات السحب والطلب في أكبر مستهلك للوقود في العالم.

ويترقب المتعاملون في وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج، ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأميركية، وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بنحو 2.1 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأميركي، فقد ارتفع الأسبوع السابق بنحو 200 ألف برميل، ليزيد إجمالي الإنتاج إلى 11.0 مليون برميل. والولايات المتحدة تعد حاليًا أكبر منتج للنفط في العالم.