تقرير: نسبة استخدام الوقود الأحفوري ما زالت كما كانت قبل 10 سنوات

وقود أحفوري. (الإنترنت)

أظهر تقرير لشبكة «رين 21» أن نسبة الوقود الأحفوري في استهلاك الطاقة العالمي حاليا «لا تزال مرتفعة»، كما كانت عليه قبل عشر سنوات، فيما ازدادت نسبة الطاقات المتجددة بشكل طفيف.

والوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز) وهو السبب الرئيسي للاحترار المناخي، ما زال يمثل 80.2% من الاستهلاك الإجمالي للطاقة العام 2019، مقارنة بـ80.3% العام 2009، كما نقلت وكالة «فرانس برس» عن شبكة الخبراء المخصصة لمصادر الطاقة المتجددة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة مصادر الطاقة المتجددة (التي نمت بحوالى 5% سنويا) من 8.7% إلى 11.2% من الاستهلاك الإجمالي، وسط تزايد الطلب العالمي على الطاقة، وفقا لهذا التقرير للعام 2021.

وضمن مجموعة العشرين، حددت أربعة بلدان، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، أهدافا لنشر مصادر الطاقة المتجددة في العام 2020 في كل الاستخدامات والقطاعات (الكهرباء والنقل والتدفئة والتبريد والصناعة).

«نحن بعيدون جدا عن التحول إلى الطاقة النظيفة»

وقال التقرير: «نحن بعيدون جدا من التحول النموذجي الضروري لمستقبل طاقة نظيف».

وأوضحت مديرة الشبكة رنا أديب «مع وصول دعم الوقود الأحفوري إلى 550 مليار دولار في العام 2019، حوالى ضعف الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، تبين أن وعود الجهد المناخي في العقد الماضي هي في الغالب حبر على ورق».

وتابعت: «كان من الممكن أن يغير العام 2020 المعطيات» لكن خطط الإنعاش الاقتصادي بعد الجائحة تمنح استثمارات ستة أضعاف أكثر في الوقود الأحفوري مقارنة بمصادر الطاقة المتجددة، وأردفت: «يجب على الحكومات ألا تكتفي بدعم الطاقة المتجددة بل عليها أن تغلق محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري».

من ناحية أخرى، أحرز تقدما كبيرا في قطاع الكهرباء مع إضافة 256 غيغاوات من الإنتاج المتجدد العام 2020 متجاوزا الرقم القياسي السابق بنحو 30%.

وأشار التقرير إلى أنه في عدد متزايد من المناطق، بما فيها أجزاء من الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والهند، فإن بناء مزارع طاقة شمسية أو طاقة رياح أقل كلفة من الاستمرار في استخدام المنشآت العاملة بالفحم.