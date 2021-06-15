البنك الدولي يخصص 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار بالأردن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يونيو 2021, 12:07 مساء
أردنيون يشاركون في زرع أشجار في غابة كفرنجة شمال العاصمة عمان، 11 فبراير 2021. (أ ف ب)

وافق البنك الدولي على برنامج بقيمة 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار في الأردن، ومساعدته على التعافي من جائحة «كوفيد».

وقال البنك في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إنه وافق الخميس الماضي على «برنامج بقيمة 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار العام، الخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة فيروس كورونا».

ويهدف البرنامج إلى «مساعدة الأردن في تسريع تعافيه وخلق مزيد فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية، خاصة فرص النمو الأخضر، وتعزيز آليات مساءلة الحكومة عن التنفيذ».

وأشار البيان إلى أن البنك الآسيوي للاستثمار في البني التحتية يعمل أيضًا على «تجهيز تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار أميركي لدعم هذا البرنامج».

وبرنامج «تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ»، هو جزء من حزمة تمويلية بقيمة 1.1 مليار دولار، أعلن البنك الدولي أخيرًا أنها ستقدم على هيئة قروض ومنح للأردن لمساندته في الاستجابة لجائحة «كورونا» والتعافي منها.

قيود وإغلاقات «كورونا» تفاقم الأوضاع الاقتصادية في الأردن
يعاني الأردن بالأساس أوضاعًا اقتصادية صعبة فاقمتها قيود وإغلاقات لنحو عام خلال جائحة «كورونا». وبلغ معدل الفقر، وفق الأرقام الرسمية في الأردن في خريف 2020، نحو 15.7%. وارتفع معدل البطالة العام 2020 ليصل إلى نحو 23%، في بلد تجاوز دينه العام 47 مليار دولار بما تزيد نسبته على 106% من الناتج المحلي الإجمالي.

ونقل بيان البنك الدولي، عن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، أن «الأردن مستعد للالتفاف حول بيئته الاستثمارية، وتطوير اقتصاد أكثر اخضرارًا، وأكثر استجابة لتغير المناخ، ويتمتع بقدر أكبر من الكفاءة».

من جهته، قال المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي، ساروج كومار جاه، إن «الأردن أحد أكثر البلدان نشاطًا وريادة في المنطقة في التصديق على المبادرات الدولية المتعلقة بتغير المناخ ووضعها موضع التنفيذ ومنها اتفاق باريس بشأن المناخ»، وأضاف: «يمكن للأردن الآن الاستفادة من هذه الجهود ليصبح وجهة جذابة للاستثمارات الخضراء المرتبطة بالمناخ».

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