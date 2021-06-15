«طيران الإمارات» تسجل خسائر سنوية بـ5.5 مليار دولار لأول مرة منذ 30 عاما

طائرات «طيران الإمارات» متوقفة في مطار دبي بعد تعليق الرحلات لمكافحة «كورونا»، 24 مارس 2020، (ا ف ب)

سجلت شركة طيران الإمارات، أكبر ناقل جوي في الشرق الأوسط، خسارة سنوية بـ5.5 مليار دولار للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، وذلك على خلفية الإغلاقات المرتبطة بفيروس «كورونا المستجد»، التي ضربت قطاع الطيران بشدة.

وقالت الشركة، ومقرها دبي في بيان الثلاثاء، «نتيجة للقيود المستمرة على الرحلات الجوية والسفر بسبب الجائحة»، سجلت الشركة «خسائر 20.3 مليار درهم (5.5 مليار دولار) مقارنة مع أرباح السنة السابقة التي بلغت 1.1 مليار درهم (288 مليون دولار)»، حسب وكالة «فرانس برس».

وآخر مرة أبلغت فيها الشركة عن خسارة كانت في السنة المالية 1987-1988 مع بداية انطلاق عملياتها.

واضطرت الشركة العملاقة منذ بدء تفشي الوباء، إلى تقليص شبكة وجهاتها الواسعة وأوقفت رحلاتها لأسابيع العام الماضي، قبل أن تعود إلى زيادة عملياتها مع فتح دبي أبوابها للسياح في منتصف العام 2021، وتحول الإمارة إلى نقطة استقطاب رئيسية للزوار الهاربين من الإغلاقات.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «طيران الإمارات»، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، «لا تزال الجائحة تتسبب في خسائر فادحة في الأرواح البشرية والمجتمعات والاقتصادات وصناعة الطيران والسفر».

وأضاف أن مجموعته عانت «جراء انخفاض الطلب على السفر الدولي، بعد أن أغلقت دول العالم حدودها وفرضت قيودًا صارمة على السفر». ونقلت «طيران الإمارات» 6.6 مليون راكب، بانخفاض بنسبة 88% عن السنة المالية السابقة.