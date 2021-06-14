رئيس «تيسلا»: سنقبل «بتكوين» مجددا عندما تصبح أقل تلويثا للبيئة

شعار العملة الافتراضية بتكوين، (أرشيفية: ا ف ب)

أعلن رئيس «تيسلا» إيلون ماسك أن الشركة الأميركية المصنعة للسيارات الكهربائية ستوافق مجددا على الدفع بـ«بتكوين» عندما تصبح العملة الافتراضية أقل تلويثا للبيئة.

وكتب ماسك عبر حسابه على تويتر «عندما يصبح من المؤكد أن العاملين في تعدين (بتكوين) يستخدمون كمية معقولة من الطاقة النظيفة (نحو 50 %) مع توقعات مستقبلية إيجابية، ستستأنف تيسلا السماح بالتداولات بالبتكوين»، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي فبراير الماضي، أثارت «تيسلا» ضجة كبيرة في مع الإعلان أن زبائنها سيتمكنون من الدفع بالعملة المشفرة، وهو خيار بات متاحا نهاية مارس.

غير أن إيلون ماسك تراجع عن هذه الخطوة بعد بضعة أسابيع قائلا إن «تيسلا» ستتوقف عن القبول بالبتكوين عملة للدفع بسبب أثرها البيئي السلبي.

ويرتكز صنع عملة بتكوين المشفرة على كتل عمليات مشفرة وموثقة تتراكم الواحدة تلو الأخرى. وتنتَج هذه الكتل بواسطة أجهزة كمبيوتر خارقة تحل مسائل حسابية وتستهلك كميات هائلة من الطاقة الكهربائية.

ونشرت صحيفة «نيتشر"» العلمية أخيرا دراسة تظهر أن مواقع تعدين البتكوين في الصين التي تغذّي نحو 80 % من التجارة العالمية بالعملات المشفرة وتعمل جزئيا بالاعتماد على محطات فحم، قد تقوض مسار تحقيق الأهداف المناخية في البلاد.

وأعلنت تيسلا مطلع فبراير أنها استثمرت 1,5 مليار دولار على «بتكوين»، لكنها باعت مذاك جزءا من هذه العملات المشفرة.