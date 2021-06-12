سريلانكا تطلب 40 مليون دولار تعويضا عن حريق سفينة

السفينة إم في إكس-برس برل لدى غرقها خارج ميناء كولومبو. (أ ف ب)

كشف مسؤولون السبت أن سريلانكا تسعى للحصول على تعويضات بقيمة 40 مليون دولار من مشغل سفينة خلفت تلوثا هائلا جراء اشتعال النار فيها قبالة الساحل الغربي للجزيرة.

وقال وزير الموانئ والشحن روهيثا أبيغوناوردينا إن دعوى موقتة تم رفعها بحق شركة «إكس-برس فيدرز» التي تشغل سفينة «إم في إكس-برس برل» المسجلة في سنغافورة، وفق «فرانس برس».

«أسوأ كارثة بحرية»

وغرقت السفينة في البحر قبالة كولومبو في الثاني من الشهر الجاري بعد احتراقها لمدة أسبوعين تقريبا وإطلاق أطنان من المواد الخام البلاستيكية التي غمرت الشواطئ المحلية. ووصف دعاة حماية البيئة في سريلانكا الحادثة بأنها «أسوأ كارثة بحرية» في تاريخ البلاد.

وأفاد أبيغوناوردينا «بالإضافة إلى هذه (المطالبة)، سنسعى أيضا إلى تعويض تكلفة إخماد الحريق»، مضيفا أن تقييم الضرر البيئي الكامل لا يزال قيد التحقيق.

وطلبت سريلانكا المساعدة من أستراليا في درس التأثير على الاقتصاد البحري المحلي الذي تضرر من حظر صيد الأسماك منذ وقوع الكارثة. وذكر وزير الثروة السمكية كانشانا ويجيسكيرا أن الحظر الممتد على مسافة 80 كيلومترا في الساحل تم رفعه السبت باستثناء المنطقة المجاورة مباشرة للحطام.

تطهير الشواطئ من النفايات البلاستيكية

وقال ويجيسيكيرا «تأثرت نحو 20 ألف أسرة من الصيادين بالحظر». وأوضح «تم تطهير الشواطئ من النفايات البلاستيكية». وقال مسؤولون إن نحو 1200 طن من الكريات البلاستيكية وأنقاض أخرى جرفت من الشواطئ كانت مخزنة في 45 حاوية شحن.

وفي 20 الشهر الماضي، أبلغت «إكس-برس برل» عن تسرب حمض على متنها ما أدى إلى اشتعال النيران في وقت كان من المقرر أن تدخل ميناء كولومبو.

وتم إخماد الحريق بعد 13 يوما، لكن مؤخر السفينة اصطدم بقاع البحر الضحل عندما حاولت قاطرة نقلها إلى المياه العميقة. وأدى انفجاران على متن السفينة إلى سقوط العديد من حاويات البضائع في المحيط الهندي حيث ملأت المواد البلاستيكية الخام لاحقا الساحل الغربي للجزيرة.

تسرب للنفط

وقال مسؤول مشارك في عملية التنظيف «نحتاج إلى أسبوعين آخرين لإزالة جميع أكوام النفايات البلاستيكية التي جمعناها. تم تخزين 1200 طن فقط ولم تتم إزالة كمية مماثلة بعد». وتحقق سريلانكا أيضا في بقعة نفطية شمال ميناء كولومبو لمعرفة ما إذا كانت تسربا من الحطام.

وذكرت الشركة المشغلة «إكس-برس فيدرز» أن فحص الحطام لم يسفر عن العثور على أي تسرب للنفط من خزانات وقود السفينة، لكن المياه في المنطقة تغير لونها منذ غرق السفينة.

ونشرت «إكس-برس فيي-درز» ممثلين من الاتحاد الدولي للتلوث لمالكي الناقلات وشركة «الاستجابة التسرب النفطي» لمراقبة أي تسرب نفطي والمساعدة في تنظيف الشواطئ. ورفع دعاة حماية البيئة في سريلانكا دعوى قضائية الأسبوع الماضي على الحكومة والشرطة المشغلة للسفينة بسبب ما اعتبروه فشلا في منع وقوع الكارثة.