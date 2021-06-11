كوبا: المصرف المركزي يعلق قبول الودائع النقدية المصرفية بالدولار

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 يونيو 2021, 12:36 مساء
كوبيون ينتظرون أمام أحد مكاتب «ويسترن يونيون» في هافانا. 28 أكتوبر 2020. (فرانس برس)

أعلن المصرف المركزي الكوبي تعليق قبول الودائع النقدية بالدولار اعتبارا من 21 يونيو مؤكدا أنه إجراء «حماية» على خلفية الحصار الأميركي المستمر، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال البنك المركزي في بيان إن «المؤسسات المالية والمصرفية الكوبية ستتوقف موقتا عن قبول الودائع النقدية بالدولار»، مشيرً إلى أن «الودائع بالعملات الأخرى ما زالت مقبولة وكذلك التحويلات المصرفية بالدولار».

وصرح كارلوس فرنانديس دي كوسيو رئيس إدارة الأميركيتين في وزارة الخارجية الكوبية أنه تدبير «لا يمكن تجنبه ولا غنى عنه» بسبب الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة.

ومنذ 1962 تخضع الجزيرة لحصار يجعل مبادلاتها بالدولار صعبة. وقد شدد في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بأكثر من 240 إجراءا جديدا ما زال مفروضا منذ تولي الرئيس الحالي جو بايدن مهامه.

وأوضح البنك المركزي أن النظام المصرفي الوطني يواجه مزيدا من الصعوبات في التعامل مع المصارف الدولية عبر الودائع بالدولار على الأراضي الكوبية، بسبب الحصار.

ولفت البنك المركزي في بيانه إلى أننا«وصلنا إلى وضع تزداد فيه صعوبة إيجاد مؤسسات مصرفية أو مالية دولية مستعدة لتلقي عملة أميركية أو تحويلها أو مبادلتها بعملات أخرى»، مضيفًا أن «مدة هذا الإجراء ستعتمد على ما إذا كان سيتم إلغاء العقوبات التي تمنع تصدير الدولار الأميركي».

وفتحت كوبا في نوفمبر 2019 متاجر يتم فيها الدفع بالعملة الأميركية حصرا من أجل جمع الدولارات التي يحولها إلى كوبا مغتربون كوبيون يعيشون في الخارج، وخصوصا في الولايات المتحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الدامجة» يكتفي بـ89 يوما فقط مع الوحدة
رياضة محلية
«العفو الدولية» عن قمع «الأويغور» في الصين: «جرائم ضد الإنسانية»
دولى
بايدن: التبرع بـ500 مليون جرعة لقاح ضد كورونا «خطوة تاريخية»
دولى
الهواري يكشف لقناة «الوسط» التفاصيل الكاملة لقصة «الفتاة الأردنية»: أمتلك الأدلة...
ليبيا
نادي الأخضر يعلق مشاركته في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
مجلس الدولة يفتح باب الترشح للمناصب السيادية المنصوص عليها في اتفاق بوزنيقة
ليبيا
مشاهدة التلفزيون أثناء تناول الطعام تؤثر سلبا على القدرات اللغوية للأطفال
طب وصحة
«مكان للعنصرية والعنف».. إدانات واسعة لمقتل العائلة المسلمة دهسا في كندا
دولى
فيديو: الرئيس الفرنسي ماكرون يتلقى صفعة على وجهه.. والمهاجم يهتف: تسقط ...
دولى
تقرير: حتى الكميات القليلة من الكحول مضرة بالصحة
طب وصحة
احتجاجات في عقر دار «فيسبوك» بعد حجب المحتوى المناصر للفلسطينيين
عربى
«القصر الطائر» الليبي تحط في تركيا للصيانة قبل عودتها إلى طرابلس
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد العنب للبشرة