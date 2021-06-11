كوبا: المصرف المركزي يعلق قبول الودائع النقدية المصرفية بالدولار

كوبيون ينتظرون أمام أحد مكاتب «ويسترن يونيون» في هافانا. 28 أكتوبر 2020. (فرانس برس)

أعلن المصرف المركزي الكوبي تعليق قبول الودائع النقدية بالدولار اعتبارا من 21 يونيو مؤكدا أنه إجراء «حماية» على خلفية الحصار الأميركي المستمر، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال البنك المركزي في بيان إن «المؤسسات المالية والمصرفية الكوبية ستتوقف موقتا عن قبول الودائع النقدية بالدولار»، مشيرً إلى أن «الودائع بالعملات الأخرى ما زالت مقبولة وكذلك التحويلات المصرفية بالدولار».

وصرح كارلوس فرنانديس دي كوسيو رئيس إدارة الأميركيتين في وزارة الخارجية الكوبية أنه تدبير «لا يمكن تجنبه ولا غنى عنه» بسبب الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة.

ومنذ 1962 تخضع الجزيرة لحصار يجعل مبادلاتها بالدولار صعبة. وقد شدد في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بأكثر من 240 إجراءا جديدا ما زال مفروضا منذ تولي الرئيس الحالي جو بايدن مهامه.

وأوضح البنك المركزي أن النظام المصرفي الوطني يواجه مزيدا من الصعوبات في التعامل مع المصارف الدولية عبر الودائع بالدولار على الأراضي الكوبية، بسبب الحصار.

ولفت البنك المركزي في بيانه إلى أننا«وصلنا إلى وضع تزداد فيه صعوبة إيجاد مؤسسات مصرفية أو مالية دولية مستعدة لتلقي عملة أميركية أو تحويلها أو مبادلتها بعملات أخرى»، مضيفًا أن «مدة هذا الإجراء ستعتمد على ما إذا كان سيتم إلغاء العقوبات التي تمنع تصدير الدولار الأميركي».

وفتحت كوبا في نوفمبر 2019 متاجر يتم فيها الدفع بالعملة الأميركية حصرا من أجل جمع الدولارات التي يحولها إلى كوبا مغتربون كوبيون يعيشون في الخارج، وخصوصا في الولايات المتحدة.