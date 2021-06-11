«الطاقة الدولية» تتوقع تجاوز الطلب على النفط مستويات ما قبل «كورونا» في 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 يونيو 2021, 10:39 صباحا
مقر الوكالة الدولية للطاقة في باريس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، الجمعة، بأن الطلب على النفط سيتجاوز بحلول نهاية العام المقبل مستويات ما قبل الوباء، في ظل تكثيف حملات التطعيم وعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته في الكثير من الدول والقطاعات.

وأفادت الوكالة في تقريرها الشهري بشأن سوق النفط أنه «بحلول نهاية العام 2022، يفترض أن يتجاوز الطلب مستويات ما قبل كوفيد»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتراجع الطلب على النفط بمعدل قياسي بلغ 8.6 ملايين برميل يوميا العام الماضي مع إغلاق الدول أجزاء من اقتصاداتها فيما تفشى فيروس «كورونا» حول العالم.

وتتوقع الوكالة بأن يرتفع هذا المعدل بـ5.4 ملايين برميل في اليوم العام الحالي، و3.1 ملايين برميل إضافي في اليوم العام المقبل. لكن الوكالة التي تتخّذ في باريس مقرا، وتقدم المشورة للدول المستهلكة للنفط، حذرت من أن «التعافي سيكون غير منتظم ليس على مستوى المناطق فحسب، بل كذلك على مستوى القطاعات والمنتجات».

ويتوقع بأن يتعافى الطلب بوتيرة أسرع في الدول الغنية التي تمكنت من تطعيم سكانها قبل غيرها، بينما لا تزال بعض القطاعات كالطيران ترزح تحت وطأة الوباء جراء استمرار القيود على السفر بينما يعمل عدد متزايد من الناس من منازلهم مقارنة بما كان الوضع عليه قبل كوفيد.

وقالت الوكالة: «تبدو عودة قطاع الطيران العالمي بشكل واسع إلى إمكانياته المعتادة مستبعدة إلى حين وصول معظم الدول إلى تحقيق مناعة مجتمعية، وهو أمر قد لا يتم قبل أواخر 2022».

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