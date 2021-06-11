بعد قرار السلفادور.. تحذير أممي من مخاطر استخدام «بيتكوين» في المعاملات اليومية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 يونيو 2021, 08:38 صباحا
لافتة عملاقة تحمل شعار عملة «بيتكوين» في مؤتمر حول العملة الرقمية في فلوريدا، 4 يونيو 2021. (أ ف ب)

حذر ناطق باسم صندوق النقد الدولي من مخاطر استخدام «بيتكوين» في المعاملات اليومية بعدما أقرت السلفادور، التي تجري مفاوضات مع الهيئة المقرضة للحصول على مبالغ إضافية، قانونية استعمال العملة الرقمية المشفرة.

والتقي فريق من صندوق النقد مع رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، الخميس، في حين يجري الصندوق تقييما لحزمة إنقاذية جديدة للبلاد الساعية للتعافي من تداعيات جائحة «كوفيد-19».

وقال الناطق باسم الصندوق جيري رايس، للصحفيين إن «اعتبار بيتكوين عملة قانونية يطرح جملة مسائل مالية وقانونية وذات صلة بالاقتصاد الكلي تتطلب تحليلا بالغ الدقة»، وتابع: «قلنا سابقا إن الأصول المشفرة يمكن أن تشكل مخاطر كبيرة، والتدابير التنظيمية الفاعلة تعد بغاية الأهمية لدى التعامل بها»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

- أول دولة تعتمد «بيتكوين» عملة قانونية

وفي أبريل، وافق صندوق النقد على تقديم مساعدة طارئة للسلفادور بلغت 389 مليون دولار في إطار التصدي للجائحة. ويجري الصندوق حاليا محادثات مع حكومة السلفادور بعدما تقدمت بطلب للحصول على قرض إضافي.

وقال رايس إن فريق الصندوق سيصدر بيانا في ختام المهمة التي تجرى عبر الفيديو.

والثلاثاء، أقر برلمان السلفادور قانونا يتيح استخدام العملة الرقمية المتقلبة في عديد الأمور الحياتية اليومية، بدءا بشراء عقارات إلى دفع الضرائب، في خطوة غير مسبوقة عالميا. وكتب الرئيس أبو كيلة في تغريدة بعد التصويت مساء الثلاثاء: «موافقة بأغلبية مؤهلة على قانون بيتكوين ... نصنع التاريخ!».

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