مجموعة «جي بي إس» الغذائية تدفع 11 مليون دولار فدية لقراصنة معلوماتية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يونيو 2021, 11:30 صباحا
شعار مجموعة الأغذية الزراعية البرازيلية العملاقة «جي بي إس»، أضخم شركة في العالم في مجال تعبئة اللحوم. (أ ف ب)

أعلنت مجموعة الأغذية الزراعية البرازيلية العملاقة «جي بي إس»، أضخم شركة في العالم في مجال تعبئة اللحوم، أنها دفعت فدية مالية قدرها 11 مليون دولار بعملة «بيتكوين» لقراصنة معلوماتية هاجموها.

وقال الرئيس التنفيذي للفرع الأميركي للمجموعة أندري نوغييرا، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن دفع الفدية المالية «كان قرارا مؤلما للغاية، لشركتنا ولي أنا شخصيا»، وأضاف: «لكننا شعرنا بضرورة اتخاذ هذا القرار لمنع أي مخاطر محتملة على عملائنا».

وأوضح البيان أن الشركة دفعت «ما قيمته 11 مليون دولار فدية ردا على القرصة الإجرامية لعملياتها».

وفي مقابلة مع جريدة «وول ستريت جورنال» قال نوغييرا إن الفدية المالية دُفعت بعملة «بيتكوين» الرقمية المشفرة. ولفت البيان إلى أنه «وقت الدفع، كانت الغالبية العظمى من مرافق الشركة تعمل»، مشيرا إلى أن المجموعة قررت دفع الفدية «لضمان عدم تسرب أي بيانات» و«تجنب أي مشاكل غير متوقعة مرتبطة بالهجوم».

- هجوم إلكتروني يستهدف الفرع الأميركي لمجموعة «جي بي إس» الغذائية

واشنطن «لا تستبعد» اتخاذ إجراءات انتقامية ضد روسيا
وأخطر الفرع الأميركي للمجموعة البرازيلية السلطات الأميركية بأنه تعرض لهجوم إلكتروني باستخدام برنامج فدية مصدره «منظمة إجرامية مقرها على الأرجح في روسيا»، وفقا للبيت الأبيض. وعقب هذا الهجوم قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه «لا يستبعد» اتخاذ إجراءات انتقامية ضد روسيا.

واستهدف الهجوم السيبراني خوادم تعتمد عليها الأنظمة المعلوماتية للمجموعة في أميركا الشمالية وأستراليا، وقد أدى بالخصوص إلى شل أنشطة المجموعة في أستراليا، وتعليق بعض خطوط الإنتاج في الولايات المتحدة.

و«جي بي إس» هي شركة متخصصة في منتجات لحوم البقر والدجاج والخنازير، وهي إحدى أضخم شركات المواد الغذائية في العالم. وإلى جانب البرازيل وسائر دول أميركا اللاتينية، لهذه الشركة وجود في كل من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا.

وغالباً ما تستهدف هجمات إلكترونية مماثلة الشركات المتعدّدة الجنسيات حول العالم. وفي مطلع مايو استهدف هجوم سيبراني شركة «كولونيال بايبلاين»، التي تمتلك أكبر شبكة لأنابيب الوقود في الولايات المتحدة ترسل البنزين ووقود الطائرات من ساحل خليج تكساس إلى الساحل الشرقي المكتظ بالسكان. ولاحقا أقرّت الشركة بأنها دفعت للقراصنة فدية بعملة «بيتكوين» قدرها 4.4 مليون دولار. والإثنين، أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها استعادت أكثر من نصف قيمة هذه الفدية من مجموعة القرصنة الإلكترونية «داركسايد»، التي نفذت الهجوم.

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