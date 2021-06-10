انخفاض صادرات البن الكولومبية بنسبة 52%

نبتة بن من نوع «كوفيا ستينوفيلا» التقطت في 24 آغسطس 2013، في موقع غير محدد في ساحل العاج، ووزعت في 19 أبريل 2021. (أ ف ب)

تراجعت صادرات البن في كولومبيا، أكبر منتج لهذه الحبوب في العالم، بنسبة 52%؛ بسبب الحواجز التي تغلق الطرق والاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ نهاية أبريل، كما أعلن، الاربعاء، الاتحاد الوطني لمزارعي البن في البلاد.

وقال الاتحاد في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «في مايو (...) نتيجة الحواجز المقامة على الطرق، انخفضت صادرات البن الكولومبية بنسبة 52% إلى 427 ألف كيس سعة 60 كيلوغراما، مقارنة بـ894 ألفا في الشهر نفسه من العام 2020».

لكن في الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات على أساس سنوي بنسبة 7% إلى أكثر من 4.9 ملايين كيس مقارنة بـ4.6 ملايين في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020، حسب المصدر نفسه.

وللمرة الأولى، لم ينشر الاتحاد رقم الإنتاج الشهري في مايو إذ منعت حواجز الطرق نقل الحبوب وبالتالي احتساب إجمالي المحصول، كما صرح ناطق باسم الهيئة لـ«فرانس برس».

وتواجه كولومبيا منذ 28 أبريل احتجاجات شعبية ضد الحكومة اليمينية للرئيس إيفان دوكي، أدت إلى إغلاق طرق واشتباكات عنيفة مع الشرطة. وقتل 61 شخصا على الأقل وجرح أكثر من 2400 آخرين وفقا للسلطات وهيئة «الدفاع عن الشعب» المعنية بحماية حقوق الانسان.

وكولومبيا هي ثالث أكبر منتج للبن في العالم بعد البرازيل وفيتنام. في العام 2020، انخفضت الصادرات والإنتاج بنسبة 8% و6% على التوالي مقارنة بالعام 2019. والبن هو أحد منتجات التصدير الرئيسية لرابع أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، بعد البترول واستخراج المعادن.