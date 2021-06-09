ارتفاع أسعار النفط مع مؤشرات طلب قوي على الوقود بالاقتصادات الغربية

موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019. (ا ف ب)

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية الأربعاء، بفضل مؤشرات على طلب قوي على الوقود في الاقتصادات الغربية، بينما تبددت احتمالات عودة إمدادات إيرانية؛ إذ قال وزير الخارجية الأميركي إنه من المستبعد رفع العقوبات المفروضة على طهران.

وحسب وكالة «رويترز»، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو ما يعادل 0.4% إلى 72.54 دولار للبرميل، بعد أن لامست في وقت سابق 72.83 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 20 مايو 2019.

وزاد برنت 1% أمس الثلاثاء. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا أو ما يعادل 0.4% إلى 70.36 دولار للبرميل، وكانت قد سجلت 70.62 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 17 أكتوبر 2018.

وصعدت أسعار الخام أمس الثلاثاء 1.2 في المئة. وقالت مارجريت يانج الخبيرة لدى «ديلي فيكس» ومقرها سنغافورة: «يبدو أن تحسن توقعات الطلب يعزز أسعار النفط الخام، إذ إن النجاح في طرح اللقاح وموسم الرحلات في الصيف في الولايات المتحدة وأوروبا يواصلان دعم الطلب على الوقود».

وقال محللو «إيه.إن.زد» للأبحاث في مذكرة: إن بيانات حديثة لحركة المرور تشير إلى أن المسافرين يتحركون على الطرقات مع تخفيف القيود، مشيرين إلى بيانات لتوم توم تُظهر أن الازدحام المروري في 15 مدينة أوروبية بلغ أعلى مستوياته منذ بدء جائحة فيروس كورونا.

وأمس الثلاثاء، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يبلغ نمو استهلاك الوقود هذا العام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم للنفط، 1.49 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من توقع سابق عند 1.39 مليون برميل يوميا.

وفي مؤشر إيجابي آخر، تظهر بيانات للقطاع أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع توقعات المحللين بحسب استطلاع أجرته «رويترز».

وقال مصدران بالسوق نقلا عن بيانات إن معهد البترول الأميركي ذكر أن مخزونات الخام نزلت 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من يونيو. ومن المقرر صدور بيانات المخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء بحلول الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش.