«بوينغ» تسعى لتعديل قيمة عقد بيع طائرتين رئاسيتين للإدارة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يونيو 2021, 02:25 مساء
شعار «بوينغ»، 22 أكتوبر 2019. (أ ف ب)

دعت «بوينغ» الإدارة الأميركية إلى إعادة التفاوض على قيمة العقد لتسليم نموذجين من الطائرة الرئاسية «إير فورس وان»، ونبهت إلى احتمال حدوث تأخير لمدة عام في مهلة التسليم، وفق ما ذكرت مسؤولة في وزارة الدفاع.

التزمت الشركة المصنعة في العام 2018 بتوريد طائرتين رئاسيتين من طراز «8-747» في نهاية العام 2024 مقابل 3.9 مليارات دولار. لكن أحد المقاولين المتعاقدين مع الشركة أشهر إفلاسه، بينما أثر الوباء على عملية التصنيع، مما دفع شركة «بوينغ» إلى إدراج مصاريف بقيمة 318 مليون دولار في حسابات الربع الأول، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت نائبة الوزير المسؤول عن عمليات الاستحواذ والتقنيات وعمليات القوات الجوية الأميركية دارلين كوستيلو، خلال جلسة استماع برلمانية، إن المجموعة كانت قد حذرت بالفعل من أنها «قد تتأخر عاما عن التاريخ المحدد».

وأشارت إلى أن الحكومة تقوم حاليا بتقييم ما إذا كان يجب فعلا تعديل الجدول الزمني، وأضافت أن «بوينغ» قدمت «خطاب نوايا» تطلب فيه مراجعة قيمة العقد.

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واعتبر النائب الديمقراطي جو كورتني، الذي قام باستجوابها أن هذا التأخير، وطلب مراجعة العقد «مخيبان للآمال»، وقال آسفا: «اعتقدنا أن الحكومة أبرمت هذه المرة صفقة جيدة».

واعترض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لدى وصوله إلى البيت الأبيض على قيمة العقد الأولي للطائرتين اللتين ستحلان مكان المستخدمة حاليا، معتبرا أن الثمن باهظ.

وعرضت شركة «بوينغ» على القوات الجوية شراء طائرتين من طراز «8-747» كانتا مخصصتين لشركة الطيران الروسية «ترانسايرو» التي أفلست، من أجل تخفيض قيمة العقد.

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