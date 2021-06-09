1.2 مليون مسن في إيطاليا يتلقون مساعدات «لا تكفي احتياجاتهم»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يونيو 2021, 09:47 صباحا
مسنون إيطاليون، (أرشيفية: الإنترنت)

أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن هناك 1.2 مليون من كبار السن لا يمكنهم الاعتماد على المساعدات الاجتماعية لسد احتياجاتهم، وأن 100 ألف شخص يفتقرون إلى الموارد الاقتصادية أيضا.

جاء ذلك في تقرير «كبار السن ومتطلباتهم الاجتماعية والصحية للعام 2019»، الذي أعده المعهد الوطني للإحصاء «إستات» ولجنة إصلاح الرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين، حسب وكالة الأنباء «آكي».

وكشف التقرير عن أن في إيطاليا، من بين مجموعة سكانية مرجعية تضم نحو 6.9 مليون نسمة ممن هم فوق سن 75 عاما، تم تحديد أكثر من 2.7 مليون شخص يعانون من صعوبات حركية شديدة، وأمراض مزمنة وضعف الاستقلالية في أنشطة الرعاية الشخصية اليومية وفي الأنشطة الأساسية للحياة اليومية.

وذكر أن من بين هؤلاء، 1.2 مليون شخص مسن لا يستطيعون الاعتماد على المساعدات لتلبية كل احتياجاتهم، ويعيش نحو مليون منهم بمفردهم أو مع أفراد أسرة آخرين تزيد أعمارهم على 65 عاما، دون دعم أو بمساعدات غير كافية.

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