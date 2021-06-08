توقعات من البنك الدولي بتسجيل أقوى نمو للاقتصاد العالمي في غضون 80 عاما

البنك الدولي, (أرشيفية، الإنترنت)

توقع البنك الدولي، الثلاثاء، أن يسجل الاقتصاد العالمي أقوى نمو له في غضون ثمانين عاما إلا أن الدول الفقيرة التي لا تزال تنقصها اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، سيبقى أداؤها ضعيفا.

ورفع البنك الدولي ومقره في واشنطن توقعاته للنمو العالمي للعام 2021 بـ1,5 نقطة مئوية، ليصل إلى 5,6% مدفوعا بانتعاش قوي «لدى بعض الاقتصادات الرئيسية» المتقدمة مثل الولايات المتحدة. في المقابل ستسجل الاقتصادات الناشئة والنامية نموا نسبته 6%.

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وقال أيهان كوسي نائب رئيس البنك الدولي إنه نظريا «هذه نسبة لافتة نسبيا. لكن الصين تلعب دورا كبيرا فيها» مع نمو متوقع نسبته 8,5%. ومع استثناء الصين، سيسجل نمو هذه الدول 4,4% فقط، وفي حال اخذت في الحسبان الدول المتدنية الدخل فإن النمو سيتراجع إلى 2% على ما أوضح المحلل الاقتصادي.

ولخص الوضع بالقول إن «الاقتصادات المتقدمة تعيش أفضل أيامها والدول الضعيفة الدخل أسوأ أيامها». ورفع البنك الدولي توقعاته لغالبية المناطق والدول باستثناء الدول المتدنية الدخل.